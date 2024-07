Acquasanta si prepara alla festa patronale, a preparare il pesto ci sarà il campione del mondo Mattia Bassi

Genova. Nelle giornate di sabato 27, domenica 28 e lunedì 29 Acquasanta si veste a festa in occasione della festa patronale dedicata a N.S. dell’Acquasanta: accanto alle celebrazioni religiose, si festeggia con i gli stand gastronomici, musica, teatro e intrattenimento per bambini. Un appuntamento fisso per il paese, che diventa un luogo di festa e incontro dove le tradizioni si fondono con la modernità, in un’atmosfera unica.

Anche quest’anno, come avviene da secoli, Acquasanta diventa teatro delle processioni delle Casacce con i loro “Cristi”, portati a spalla dai “cristezzanti”, una tradizione antica che si rinnova, tra fede e folklore.

Da quasi 30 anni i volontari del Santuario, sempre più numerosi, hanno trasformato la festa patronale in un evento ancor più festoso. Il menù di quest’anno vede una chicca davvero imperdibile: il pesto più buono del mondo. A preparare questa specialità sarà un volontario del Santuario, Mattia Bassi, premiato come vincitore dell’ultima edizione del campionato mondiale di pesto fatto al mortaio e abitante proprio di Acquasanta. Altri piatti forti saranno lo stoccafisso presente nel menù di domenica 28, e la ormai classica buridda il lunedì 29. Si potranno sempre gustare i classici ravioli al ragù, i tipici focaccini farciti e la carne alla brace.

La festa partirà sabato pomeriggio, alle 16, con il momento dedicato ai bambini, con la benedizione sul piazzale del Santuario e a seguire tanti giochi, premi per tutti e attività che vedranno i piccoli impegnati in divertenti missioni.

Gli stand gastronomici apriranno alle 19 e dalle 21 partirà la musica live con Harmonium DJ e Manulty DJ.

Domenica alle 10 verrà celebrata la S. messa solenne cantata, alle 17 la messa solenne celebrata da don Davide Pone a cui seguirà la tradizionale processione con le confraternite e i cristi. Sarà allestito un angolo rievocativo del passato, ispirato all’incisione di Antonio Pittaluga, con la bancarella storica delle “reste” e dei canestrelli. La sera torna, dopo molti anni, il momento teatrale con la Commedia in dialetto genovese “O balin di affari” di Enrico Scaravelli con la Compagnia Teatrale San Fruttuoso.

Lunedì è il giorno dedicato alla suggestiva processione serale con i flambeaux e, a concludere la festa, la musica live con gli Alta Marea.

Durante le tre giornate saranno presenti sul piazzale bancarelle di artigianato.