Abbonamenti Genoa, coda infinita al Porto Antico per la vendita libera

Genova. Si profila uno stadio quasi esaurito su abbonamento per il Genoa.

La coda di centinaia di persona in fila per la tessera che dà diritto alla visione di tutte le partite casalinghe lascia presagire un nuovo record rispetto ai 27.777 abbonati dell’anno scorso.

L’entusiasmo per il Grifone, anche alla luce del calciomercato che per ora ha visto solo una cessione eccellente, quella di Martinez, ha dato ulteriore entusiasmo ai tifosi, anche alla luce del fatto che sembra appunto molto difficile trovare posto allo stadio e quindi in tanti hanno pensato che alla fine è meglio abbonarsi.

Chiusa la seconda fase con i cambi posto a 26 mila tessere, quei 27.777 sono vicinissimi. La capienza totale del Ferraris è 33.205 di cui 2.067, però, dedicati al settore ospiti. 113 sono i posti per i disabili, per cui i posti effettivi sono 31.025.