A Palazzo Reale in scena il “latino in tasca” di Stella Tramontana e il “labirinto” di Maifredi

Genova. La seconda edizione di “Parole antiche per pensieri nuovi/Il viaggio”, un progetto di Palazzo Reale e Teatro Pubblico Ligure con il sostegno del Ministero della Cultura e di Regione Liguria, con la direzione artistica di Sergio Maifredi, prosegue martedì 23 luglio 2024 a Palazzo Reale di Genova (via Balbi 10) con due appuntamenti: alle ore 20.30 lo spettacolo “Il grande racconto del labirinto” con Arianna Scommegna e il grecista Giorgio Ieranò, preceduto alle ore 19 da “Il latino in tasca”, un’ora di latino per tutti tenuta da Stella Tramontana nel Salotto del Tempo.

Biglietti: 20 euro intero, 14 euro ridotto, 5 euro agevolato (card annuale MNG e aventi diritto ingresso gratuito al museo). Con il biglietto dello spettacolo è possibile visitare il Museo, arrivando un’ora prima dell’inizio o quando è finito (il Museo chiude alle 23). Il solo biglietto al “Latino in tasca” è in vendita a 5 euro. Prevendita on line su www.mailticket.it. Prenotazioni e informazioni al numero 348 2624922 (anche whatsapp), al fisso 010 8683173, alla mail info@teatropubblicoligure.it. Informazioni su Palazzo Reale: tel. 010 2705231, palazzorealegenova@cultura.gov.it

Alle ore 20.30 nel Salone da Ballo va in scena “Il grande racconto del labirinto. Arianna, il Minotauro, Teseo, Pasifae, Fedra ed Europa” con Arianna Scommegna, il grecista Giorgio Ieranò, le musiche scritte ed eseguite dal vivo da Edmondo Romano, uno spettacolo ideato e diretto da Sergio Maifredi, con la drammaturgia di Giorgio Ieranò, docente di Letteratura greca all’Università di Trento. Testi antichi e moderni saranno strumento per dar voce – o meglio, restituirla – a personaggi leggendari, uomini e donne appartenenti ad un’epoca remota. Arianna, Europa, Pasifae, il feroce Minotauro, e poi Teseo e Fedra, racconteranno in prima persona le loro storie e la propria interpretazione dei fatti narrati. Saranno quindi gli interventi di Giorgio Ieranò a connettere, tra una testimonianza e l’altra, i diversi personaggi, e guidare il pubblico in un vero e proprio viaggio attraverso la storia del Labirinto. Un viaggio ricchissimo anche di immagini, poiché l’arte di ogni epoca ha voluto narrare queste storie, lasciandoci in eredità un patrimonio di preziose testimonianze iconografiche.

Lo spettacolo è preceduto alle ore 19 nel Salotto del Tempo è in programma “Il latino in tasca”, lezione di latino per tutti di Stella Tramontana, docente giovane e istrionica che l’anno scorso ha coinvolto decine di persone nelle lezioni di greco, riuscendo a comunicare la grande modernità delle lingue antiche e il divertimento di scoprire quanto facciano ancora parte del nostro modo di esprimerci. Non c’è da temere: come sanno le molte persone che già hanno partecipato, non si tratta di noiose e scolastiche lezioni di grammatica latina, bensì di pillole di saggezza, di viaggi fatti di parole alla scoperta di una lingua che può dirci ancora molto. Stella Tramontana risponde a domande come: ma i sentimenti sono immortali? Quanti tipi di amore esistono nella lingua latina? Cosa c’entra Catullo con De Andrè? Dante con Battiato? E Virgilio con Lucio Dalla? Sapevate che per i romani il tempo libero era più importante del lavoro? E la siepe di Leopardi, ve la ricordate? E poi lo sapevate che tradurre una lingua antica fa bene al cervello? Il successivo appuntamento de “Il latino in tasca” è in programma mercoledì 31 luglio, sempre a Palazzo Reale alle ore 19.

“Parole antiche per pensieri nuovi/Il viaggio” prosegue a Palazzo Reale mercoledì 31 luglio con “Storie di vento e di mare” con Paolo Rumiz. Venerdì 21 giugno, venerdì 23 luglio e mercoledì 31 luglio, alle ore 19, sarà inoltre possibile partecipare alle lezioni di Stella Tramontana “Il Latino in tasca live”.

Del progetto “Parole antiche per pensieri nuovi 2024/Il viaggio” fa parte la mostra “La pietra di Luna. Il marmo di Luni e l’Impero di Roma” visitabile a Genova, al Teatro del Falcone di Palazzo Reale, dal 18 maggio al 29 settembre 2024, curata da Matteo Cadario, Marcella Mancusi e Antonella Traverso. Sponsor tecnico Teatro Pubblico Ligure. Orari: martedì dalle 13:30 alle 19:00; da mercoledì a sabato dalle 9:00 alle 19:00; I e III domenica del mese dalle 13:30 alle 19:00. Per info e biglietti www.palazzorealegenova.it @palazzorealegenova.