A Nervi l’economia del mare in campo con il torneo Spediporto Cup

Genova. E’ in pieno svolgimento al campo degli Emiliani di Genova Nervi, l’edizione 2024 della Spediporto Cup, torneo di calcio a 7 che vede quest’anno al via 12 squadre che rappresentano realtà del mondo marittimo genovese, suddivise in 2 gironi da 6.

Il torneo che Spediporto organizza insieme a We Play Football, con Shipping Italy come main sponsor e che si disputa con il supporto del Comitato Territoriale di Genova dell’Uisp, si sta rivelando ricco di agonismo e anche con valori tecnici di rilievo.

Oltre al divertimento, primo obiettivo della manifestazione insieme al momento di aggregazione che rappresenta lo sport, c’è, come detto l’aspetto tecnico visto che le squadre sono composte da elementi che lavorano nelle società che rappresentano ma, al loro interno, ci sono anche giocatori tesserati che disputano campionati federali, dall’Eccellenza in giù.

Sul campo, per quanto riguarda il girone A, guida Priano Marchelli con 12 punti, davanti a Banchero e Costa con 9; entrambe hanno giocato 4 partite e nel prossimo turno è previsto il confronto diretto.

Nel girone B, Finsea è in testa per il momento con 9 punti in 3 partite, seguita con 7 punti sempre in 3 partite da Ignazio Messina e Gastaldi Holding.