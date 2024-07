A Busalla proiezione di Nefarious, documentario sulla tratta degli esseri umani

Busalla. Una serata per riflettere sulla piaga della tratta di esseri umani, anche alla luce di recenti fatti di che hanno interessato la stessa Valle Scrivia, attraverso la proiezione di un docufilm e successivo dibattito: è quella organizzata per giovedì 11 luglio alle ore 20 presso la propria sede in via Roma 2 da bChurch, la chiesa evangelica di Busalla. A venire proiettato sarà “Nefarious: Merchant of Souls”, potente documentario prodotto da Exodus Cry che esplora la tratta di esseri umani a livello globale attraverso testimonianze di vittime sopravvissute, esperti e persino trafficanti.

Il film rivela le crudeli realtà della schiavitù sessuale moderna. Dalle strade europee ai bordelli asiatici, fino alla domanda di sesso a pagamento negli Stati Uniti, il documentario svela il ciclo di sfruttamento che coinvolge ogni angolo del mondo. Oltre a esporre l’orrore, “Nefarious” racconta anche storie di speranza e redenzione, mostrando gli sforzi eroici di coloro che combattono contro questo crimine.

Come detto, alla proiezione seguirà un dibattito che vedrà anche la partecipazione di volontari di OM Italia, associazione attiva in prima linea nell’offerta di aiuto e supporto psicologico alle persone vittima di tratta.

La serata è a ingresso libero. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina dedicata sul sito di bChurch www.bchurch.it/om. Al seguente link è invece disponibile il trailer del docufilm. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della rassegna b.Summer che prevede una serie di appuntamenti ogni giovedì alle ore 20 e a ingresso libero.

Maggiori informazioni sull’attività di b.Church sono disponibili sui canali social ufficiali (Instagram e Facebook: b.churchita; Telegram: bchurchbusalla) e sul sito www.bchurch.it.