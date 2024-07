A Brignole un nuovo impianto centrale computerizzato di stazione

Liguria. Rete Ferroviaria Italiana ha attivato il nuovo Apparato centrale computerizzato della stazione di Genova Brignole in sostituzione del precedente apparato Acei (Apparato centrale elettrico a pulsanti di itinerario).

Con un investimento di 78 milioni di euro e l’impegno di circa 200 tecnici tra personale Rfi e imprese appaltatrici rappresenta un passo fondamentale per il nuovo nodo di Genova.

Il nuovo impianto, funzionale al proseguimento delle attività di realizzazione del nuovo nodo di Genova, ha una valenza strategica che aumenterà nei prossimi anni quando l’impianto di Brignole completerà il suo ammodernamento con l’attivazione, in particolare, dei due nuovi binari tra Genova Piazza Principe e Genova Brignole e la conseguente possibilità di aumentare l’offerta commerciale nel nodo genovese.

Le future modifiche finalizzate all’ampliamento dell’impianto, fa sapere Rfi, saranno gestite attraverso lo sviluppo di nuove logiche software con conseguente risparmio di tempo e di spazi fisici destinati al loro contenimento.

Il nuovo apparato gestisce 750 “enti” di piazzale (segnali, circuiti di binario, casse di manovra degli scambi, ecc) e 150 relativi il sistema controllo marcia treno (Scmt) per il cui controllo è stato necessario posare oltre 900 chilometri di cavi. Un numero di enti decisamente aumentato rispetto al precedente sistema in quanto rientrano nella centralizzazione (la possibilità di controllare/gestire da remoto) i tre nuovi binari recentemente realizzati presso lo scalo di Terralba e alcune zone di stazionamento dei treni in ambito stazione precedentemente non automatizzate.