Voragine si apre in un marciapiede, mamma e figlia finiscono nel buco

Genova. Una mamma e la sua figlia piccola sono cadute in un grosso buco aperto improvvisamente in un marciapiede in via Monte Moro di Quinto, nei pressi di Corso Europa.

La voragine, di oltre un metro quadro di ampiezza, si è aperta sotto ai piedi delle due mentre stavano passando sopra la struttura.

La donna stava portando la figlia sul passeggino ed è stato questo, forse, a evitare più gravi conseguenze.

A tirare fuori dal buco le malcapitate alcuni passanti che hanno sentito le urla di aiuto della madre e il pianto della bambina.

Nessuno si è fatto davvero male. La donna ha riportato qualche escoriazione a causa dei calcinacci di asfalto mentre la bimba è rimasta illesa.

Sono comunque state entrambe trasportate in ospedale in codice giallo, la mamma la San Martino e la bimba, per accertamenti, al vicino Gaslini.