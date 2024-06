Sangue a Voltri, 22enne ferito da un colpo di pistola in strada: indagano i carabinieri

Genova. Ferito alla spalla da un colpo di pistola sparato da un uomo che, pochi istanti dopo, si è dileguato. È successo a un ragazzo di 22 anni in via Camozzini, a Voltri, sabato sera, e le indagini dei carabinieri in queste ore si stanno allargando per cercare di individuare l’aggressore e capire i motivi alla base di quello che sembra un agguato in piena regola.

Stando a quanto ricostruito dai militari della compagna di Arenzano, coordinati dal maggiore Cristian Letizia, il ferito aveva trascorso la serata in compagnia di un gruppetto di amici a Voltri per guardare la finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid. Intorno a mezzanotte stavano percorrendo via Camozzini, commentando la partita, quando – stando a quanto hanno dichiarato – dal buio è sbucato un uomo che ha estratto l’arma e ha colpito il 22enne alla spalla. Poi è scappato, lasciando il ragazzo a terra sanguinante e gli amici sotto choc.

Fortunatamente la pallottola – sparata da un’arma di piccolo calibro – non ha colpito aree vitali: il ragazzo è stato immediatamente accompagnato in ospedale, dove è stato medicato per la ferita, e non è in pericolo di vita. I carabinieri sono arrivati sul posto con la scientifica per i rilievi e hanno raccolto le testimonianze del giovane e degli amici.

Nessuno ha saputo identificare l’uomo che ha sparato o ha fornito dettagli utili a spiegare a cosa sia dovuto il gesto, e le indagini dei carabinieri procedono in tutte le direzione. Sono stati richiesti i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona per cercare di individuare il momento dell’aggressione e da lì risalire a immagini utili all’identificazione.

Da chiarire dunque se i ragazzi, tutti del luogo e tutti ventenni, potrebbero avere incrociato la strada dell’aggressore durante la serata e sia accaduto qualcosa che ha portato poi l’uomo a seguirli, o se si conoscessero in precedenza. Nelle prossime ore saranno tutti ascoltati nuovamente dagli investigatori.