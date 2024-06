Voltri, dal 1° al 6 luglio torna il torneo di beach volley di MiMe Sport Friendly

Genova. Prenderà il via la tredicesima edizione del torneo di beach volley organizzato dall’Associazione MiMe Sport Friendly, che si terrà sulla spiaggia di Voltri, all’inizio della passeggiata Roberto Bruzzone.

Il torneo entrerà nel vivo a partire da lunedì primo luglio e animerà le serate della delegazione voltrese fino a sabato 6 luglio, quando musica, intrattenimento e partite inizieranno già dalla mattina. A far da cornice all’evento, come sempre, ci saranno gli stand gastronomici gestiti da oltre 70 volontari dell’associazione.

Quest’anno parteciperanno 88 squadre, otto in più rispetto all’anno scorso. “La richiesta è altissima – dichiara Danilo Meardi, presidente di Mime Sport Friendly – avevamo già raggiunto il numero massimo di squadre solo due ore dopo l’apertura delle iscrizioni. L’evento ha raggiunto una bella dimensione e suscita un entusiasmo che ci rende orgogliosi, soprattutto in ragione del fine ultimo dell’evento, che è quello di contribuire al territorio, sia con donazioni benefiche sia animando la periferia con eventi”.

Nel corso dei suoi 15 anni di attività, l’associazione nata nel 2009 in ricordo di Michele Meardi, scomparso in un incidente sulla statale del Turchino, ha raccolto e devoluto oltre 220 mila euro. Numerose sono state le iniziative e gli enti sostenuti, dalla Croce Rossa al Centro di Salute Mentale, agli ospedali cittadini Evangelico, Villa Scassi, Giannina Gaslini, fino alla donazione di un parco calistenico per la comunità voltrese. Tutte le iniziative sono in linea con la filosofia di Mime, ovvero quella di non devolvere denaro contante ma di donare qualcosa di concreto per il territorio.

Inizieranno venerdì 28 giugno i lavori di allestimento dei campi. “Durante l’allestimento e disallestimento – spiega Meardi – siamo sempre stati mossi da uno spirito di comunità, cercando con i mezzi e le persone impegnate nella costruzione dei campi di pulire e riparare anche porzioni di passeggiata e di spiaggia, per restituirle migliori di come le abbiamo trovate, affinché la comunità possa usufruire di un posto più sicuro e pulito”.