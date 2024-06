Mezzanego. A distanza di quasi un anno dai primi segni di cedimento, sono partiti i lavori per la demolizione del ‘voltino’ di Mezzanego, il portico sotto cui scorre la strada statale 586 a Borgonovo Ligure. Cambia dunque lo “skyline” dell’entroterra, con l’addio a un manufatto considerato storico.

Secondo i responsabili di Anas l’intervento durerà circa un mese, e la fine dei lavori è prevista per fine luglio o al massimo i primi giorni di agosto. A renderlo noto il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive, Sandro Garibaldi.

“Nel 2025 è previsto un altro intervento di Anas per l’allargamento della strada per cui servirà una demolizione a monte di alcuni edifici e in tal senso è già stato chiesto il nulla osta alla Soprintendenza – ha detto Garibaldi – Lavorando tutti uniti, incluso il sindaco di Mezzanego Danilo Repetto, che ringrazio insieme ad Anas e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (in particolare il viceministro Edoardo Rixi), siamo arrivati a una soluzione in tempi contenuti rispetto a quella che è la normalità dei lunghi iter burocratici di questi casi”.

Della demolizione del ‘voltino’ si parla da anni, ma nel luglio 2023 la situazione si è fatta urgente a causa del distacco di alcuni calcinacci che avevano costretto a una temporanea chiusura. Anas era intervenuta per riaprire la strada con dei ponteggi, ma si era in attesa di misure più definitive e strutturali per la messa in sicurezza.

Il cantiere è stato aperto lunedì, e la strada resterà aperta per la stragrande maggioranza dei lavori così da consentire il passaggio e non bloccare la viabilità. Chi attraversa il voltino di Mezzanego può infatti proseguire verso la valle Sturla e la val d’Aveto o salire verso il passo del Bocco e procedere da qui verso l’Emilia Romagna, o ancora deviare in direzione Varese Ligure.