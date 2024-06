“Voci”, il corto teatrale sul viaggio di un rifugiato: “Fino a che punto può spingersi una persona disperata?”

Genova. “Voci” è un corto teatrale composto da due monologhi, scritto nel 2018 e rappresentato in giro per l’Italia. Ha vinto la menzione d’onore per impegno civile al Festival ConCorto del 2019 indetto dal teatro San Genesio di Roma. Lo spettacolo sarà in scena martedì 18 giugno alle ore 18 presso l’Area Archeologica dei Giardini Luzzati, nell’ambito della Settimana del Rifugiato 2024.

In apertura, una voce fuori campo legge alcuni versi di una poesia del poeta dub Linton Kwesi Johnson. A seguire, un naufragio: su una spiaggia un uomo siriano e una donna somala si raccontano ad una telecamera nell’ombra, uniti da un filo comune, un terzo personaggio che viene solo narrato. I due personaggi raccontano la loro vita, il loro viaggio, le loro motivazioni: mondi così diversi che si incontrano nell’obiettivo comune di arrivare in Europa. Obiettivo per cui sono pronti a tutto, anche ad azioni di cui non si sarebbero creduti capaci. Fino a che punto può spingersi una persona disperata? Quali diritti ha un essere umano più di un altro?

“Voci” è uno spettacolo che sceglie di dare voce a chi normalmente è soltanto un numero o uno stereotipo, seguendo il relativismo Pirandelliano di “Così è se vi pare,” per cui non esiste un’unica verità oggettiva. Le verità in “Voci” sono molteplici, ogni personaggio ha la sua e la racconta allo spettatore che non può far altro che prenderne atto, libero di scegliere se comprenderla e accettarla. Protagonista di “Voci” è la parola parlata, mezzo attraverso cui gli esseri umani interagiscono e, in questo caso, si mettono a nudo, mostrandoci un qualcosa così evidente, ma tanto spesso dimenticato: non si può prescindere dal contesto in cui ci si trova a nascere e crescere né dalle circostanze che si presentano nelle nostre vite.

In occasione dello spettacolo interverrà anche Vito Fiorino, falegname e pescatore che il 3 ottobre 2013 ha salvato 47 migranti al largo di Lampedusa, nel corso di una delle più terribili stragi del Mediterraneo. Da allora non ha mai smesso di ricordare, lanciare appelli, mobilitarsi e denunciare le politiche migratorie.

L’evento si svolge nell’ambito di POV: PLURALE SINGOLARE per la Settimana del Rifugiato ’24 ai Giardini Luzzati