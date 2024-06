A Villa Serra di Comago il pranzo estivo gratuito per la Comunità di Sant’Egidio

Genova. Mercoledì 19 giugno 50 tra anziani e bambini del centro storico appartenenti alla Comunità di Sant’Egidio potranno pranzare gratuitamente all’interno di Villa Serra di Comago, nel Comune di Sant’Olcese.

L’iniziativa, promossa dagli “Amici di Villa Serra” insieme al consorzio che gestisce il Parco (formato dai Comuni di Genova, Sant’Olcese e Serra Riccò), prevede anche la possibilità per gli ospiti di scoprire il contesto verde della Villa, visitandone le bellezze naturali. Il loro trasporto, per e dalla Villa, sarà offerto gratuitamente da Amt.

“Un bellissimo evento pensato per coniugare solidarietà e valorizzazione di un angolo di paradiso dell’immediato entroterra di Genova, che invitiamo tutti i cittadini a scoprire e riscoprire – ha detto l’assessore comunale Matteo Campora – Aumentare l’attrattività di questo gioiello è un obiettivo a cui il Consorzio di Villa Serra di Comago sta lavorando in modo affiatato da molti anni, creando una sinergia con cui salvaguardare un patrimonio storico, artistico e paesaggistico di inestimabile valore. Grazie a tutti coloro che si sono spesi per l’organizzazione di questo pranzo, che arriva due settimane dopo l’inaugurazione del nuovo chiosco a cura della cooperativa Borghi Sparsi”.