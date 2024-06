Genova. Serviranno almeno 2 milioni di euro per risolvere definitivamente l’ammaloramento del viadotto San Benigno, il tratto di strada che collega l’elicoidale alla rampa di accesso di Genova Ovest, ormai da due anni e mezzo sottoposto a un restringimento di carreggiata per alleggerire il carico. Costi che potrebbero essere affrontati dalla società Autostrade grazie agli accordi già esistenti col Comune. Lo ha spiegato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi rispondendo a un’interpellanza della consigliera Monica Russo del Pd.

“Abbiamo chiesto ad Autostrade, nell’ambito dei lavori del nodo di San Benigno, di intervenire con Amplia per sanare definitivamente la situazione, ponendo in essere le opere di consolidamento della struttura indicate dal Rina – ha spiegato Piciocchi -. La richiesta è all’attenzione del Mit e abbiamo una ragionevole aspettativa che possa essere accolta. In tempi molto brevi saremo in grado di capire se Aspi può farsi carico dell’intervento o se dovremo farlo noi, parliamo di una cifra tra 2 milioni e 2 milioni e mezzo. Se lo fanno loro meglio, hanno già un’impresa che sta lavorando lì, ci sembra che sia molto più efficiente questa soluzione”.

L’allarme sul viadotto era scattato il 31 ottobre 2021, quando i tecnici della ditta Tecne Engineering, incaricata da Autostrade, avevano riscontrato “importanti riduzioni di spessore” nei traversi d’acciaio dei portali che sorreggono la strada nei pressi di via Cantore, fortemente corrosi dalla ruggine. Una situazione allarmante, almeno a una prima analisi, che aveva indotto Aspi a disporre misure “urgenti” subito applicate dal Comune con la temporanea chiusura ai mezzi pesanti in uno snodo cruciale per il traffico in uscita dal porto.

Dopo qualche mese, però, gli studi commissionati dal Comune al Rina avevano evidenziato una situazione meno preoccupante del previsto. Nonostante le infiltrazioni d’acqua l’acciaio non risulta così deteriorato, però le prove di carico hanno rilevato un tasso di lavoro del 115-120% su alcune sezioni dei portali. Questo che non rispetta i parametri di sicurezza vigenti e per questo è stata disposta la parzializzazione tuttora in vigore con la chiusura al traffico di una corsia.

Nel frattempo, annuncia Piciocchi, il Comune sta valutando di riaprire la rampa che dalla corsia a mare di via Cantore consente di raggiungere il casello di Genova Ovest: “Era stata chiusa in una logica di maggiore efficacia della viabilità, siccome i veicoli in prossimità del restringimento si dispongono su una corsia e c’è il rischio di rallentamenti – spiega il vicesindaco -. Però quel collegamento è importante. Abbiamo chiesto alla Mobilità di provare a riaprire almeno a livello sperimentale. Non dovrebbero esserci problemi”.

guarda tutte le foto 31



San Benigno e il viadotto ammalorato

I veri disagi arriveranno probabilmente quando partiranno i lavori sul viadotto. Oltre ai giunti trasversali bisognerà rifare il giunto longitudinale perché le infiltrazioni provengono soprattutto da lì. A quel punto sarà necessario smontare lo spartitraffico, rifare la soletta e il guardrail, operazioni che terranno impegnate due corsie con conseguenze ben più gravi di quelle viste finora.

Intanto proseguono in queste settimane i lavori di rifinitura delle nuove rampe dell’ambito D del nodo di San Benigno, aperte al traffico lo scorso gennaio. Gli interventi su pannelli e segnaletica orizzontale, che comportano ancora chiusure notturne, dovrebbero concludersi in estate, mentre sono iniziate le attività per l’ammodernamento dell’elicoidale vero e proprio che riguarderanno barriere di sicurezza e pavimentazione.