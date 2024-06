Via Sampierdarena, cambia ancora il progetto: addio pista ciclabile e corsia bus solo “a tempo”

Genova. Cambia ancora il progetto per la riqualificazione di via Sampierdarena. Sparisce definitivamente la pista ciclabile separata dal traffico, sostituita con una semplice bike lane in direzione levante e solo per un breve tratto. In questo modo si riuscirà a recuperare qualche spazio in più per la sosta sul lato monte, visto che molti parcheggi saranno cancellati dalla corsia riservata ai bus (che però potrebbe essere abolita nelle ore notturne) e dall’inserimento di nuove aree verdi.

Le ultime novità sono emerse lunedì durante la commissione municipale al centro civico Buranello con l’assessore alla Mobilità Matteo Campora e i tecnici del Comune. Una variante perfezionata dai progettisti negli ultimi giorni che tiene conto soprattutto delle richieste dei commercianti, spaventati dai cantieri già avviati e soprattutto dalla sparizione di decine e decine di posti auto in una strada che conta anche numerose officine. “Le attività naturalmente creano qualche disagio ai residenti, ma non possiamo neanche pensare che vengano meno, altrimenti questi diventeranno luoghi in cui non c’è lavoro“, ha sottolineato Campora.

Secondo le tavole presentate in commissione, nella prima parte di via Sampierdarena arrivando da ponente sarà realizzato un controviale sulla destra con alberature e posteggi a lisca di pesce, eliminando gli attuali settori dedicati alla sosta. La corsia ciclabile, a differenza del progetto esecutivo che prevedeva il passaggio sulla sinistra su un marciapiede più largo, sarà ricavata lungo il margine destro e si interromperà all’altezza di piazza del Monastero: da qui un attraversamento ciclabile permetterà di raccordarsi alla bike lane di via Buranello, mentre in futuro l’itinerario verso levante dovrebbe proseguire nel parco lineare di lungomare Canepa da piazza della Dogana. Un altro controviale alberato sarà ottenuto nel secondo slargo, cioè da via Raffetto sino all’intersezione con via Pietro Chiesa, anche qui tagliando diversi parcheggi.

Lungo tutta l’estensione della via sarà tracciata una corsia gialla riservata ai bus dell’asse di forza del Ponente, la futura linea filoviaria Voltri-Caricamento che avrà una frequenza di 4 minuti nelle ore di punta. Con una possibile modifica: “La valutazione che possiamo fare, come accade in altre zone della città, è sulle corsie a tempo – ha spiegato Campora – che hanno una transitabilità in certi orari. Possiamo dare la possibilità di parcheggiare alla sera, dalle 20 fino alle 7 del mattino, andando così a recuperare tra i 70 e i 90 posti auto“.

“I comitati dei residenti hanno difeso la riqualificazione, un’occasione unica anche se pesantemente condizionata dal passaggio dell’asse di forza – commenta il presidente del Municipio Centro Ovest Matteo Colnaghi -. Oltre ai parcheggi notturni lungo la corsia del filobus abbiamo chiesto al Comune di acquistare l’ex rimessa di Robba, ditta di trasporti oggi fallita, per recuperare altri 50-60 posti nella zona di via Buranello. Siamo soddisfatti che ci siano alberature e aree verdi che andranno curate e mantenute, ma siamo rimasti interdetti perché si doveva parlare dei quattro assi ma su via Buranello e via Cantore non è stato presentato nessun progetto”.

Molto critica invece la Fiab, associazione che rappresenta i ciclisti, che definisce la variante un pastrocchio. “Abbiamo seguito il progetto fin dai suoi albori – dice Romolo Solari, presidente di Fiab Genova -. Si trattava di un asse troppo importante per non essere attenzionato. Si trova infatti sul percorso della ciclovia Tirrenica Ventimiglia-Roma riconosciuto da una legge dello Stato e sul quale la Regione sta facendo confluire un bel po’ di fondi. Rappresenta poi asse portante del pi greco rovesciato che dovrebbe consentire di attraversare la costa genovese e le due valli maggiori con un discreto livello di sicurezza. L’obbiettivo dovrebbe essere quello di avere una greenway ciclopedonale di qualità che percorra tutta la costa e le valli dell’interno dove le persone possano passeggiare e pedalare nel verde lontano dal traffico. Parco della lanterna e giardino lineare di lungomare Canepa, se fatti bene, potrebbero essere un tassello importante di questa greenway“.

Ma ora cosa succede? “Nemmeno nel primo tratto di via Sampierdarena è ora prevista una pista ciclabile bidirezionale ma una corsia ciclabile larga un metro, quindi con minori tutele, e solo nella direzione ponente-levante, la quale, dopo l’intersezione in piazza della Dogana con il futuro giardino lineare, prosegue per attraversare la via all’altezza di piazza Monastero e da lì entrare nel centro storico del quartiere. Peccato che nel giardino lineare in bici si potrà giustamente andare nei due sensi di marcia. Quindi se proseguo verso levante tutto bene. Se invece voglio andare a ponte arrivando da lungomare Canepa cosa faccio? Posso solo tornare indietro con la corsia ciclabile di via Sampierdarena, attraversare da piazza Monastero e seguire un percorso tortuoso che mi porterà in via Buranello e di lì proseguire verso ponente. Chi progetta percorsi ciclabili e chi li usa lo sa bene, questi devono essere lineari, sicuri ed attrattivi, altrimenti i ciclisti mai li useranno e si buttano via dei soldi. Questo pastrocchio non è certo lineare e forse nemmeno tanto sicuro”.

Fiab chiede di ritornare almeno in parte alla variante precedente: “Chi arriverà da levante con il giardino lineare giunto in piazza Dogana dovrebbe poter attraversare con attraversamento ciclabile e portarsi sul marciapiede lato nord di Via Sampierdarena che è previsto con una sezione abbastanza larga tanto da poter essere ciclopedonale. Percorrerlo consentirebbe di svoltare in via Molteni e da lì proseguire verso ponente senza dover zigzagare dentro il centro storico di Sampierdarena. Questa è ovviamente la soluzione minimale e di rapida realizzazione. È importante poi considerare la visione a medio termine, creando una rete ciclabile completa e coerente. Il collegamento diretto tra il giardino lineare di lungomare Canepa e la Fiumara dovrebbe essere parte di questa strategia”.

Le risorse per la riqualificazione, circa 1,3 milioni di euro, arrivano da un fondo per la sicurezza urbana istituito nel 2018 dal primo governo Conte. L’idea alla base è che un restyling complessivo della via possa contribuire a contrastare gli episodi di criminalità attraverso un miglioramento della qualità della vita. Ad oggi via Sampierdarena, 840 metri da via Pacinotti a via Pietro Chiesa, rappresenta una specie di “buco nero” nell’omonima delegazione: sosta selvaggia (anche sulla corsia ciclabile), locali abbandonati, sporcizia, marciapiedi dissestati e inaccessibili ai disabili. E la trasformazione di lungomare Canepa in asse di scorrimento, sebbene abbia eliminato una parte del traffico di transito, ha isolato ancora di più la zona. I lavori dovrebbero entrare nel vivo nei prossimi mesi.