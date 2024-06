Via Lagustena, ancora un pedone investito da un bus: 50enne in codice rosso al San Martino

Genova. Ancora un pedone investito in via Lagustena, ancora da un bus. È successo oggi poco dopo mezzogiorno. Ad avere la peggio un uomo di circa cinquant’anni, finito all’ospedale in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti la Croce Gialla, l’automedica Golf 1 del 118 di Genova e la polizia locale.

L’uomo, sebbene cosciente, ha riportato un grave trauma facciale e per questo è stato trasferito d’urgenza al vicinissimo ospedale San Martino.

Secondo quanto emerso dai primi rilievi il 47enne stava attraversando sulle strisce pedonali all’altezza della chiesa di San Martino. Solo una decina di giorni fa nella stessa via un anziano che attraversava era stato travolto proprio da un bus, in quel caso però fuori dalle strisce, finendo in gravi condizioni al San Martino.