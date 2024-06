Ruba lo zaino a un passante e lo butta sui binari, poi aggredisce i poliziotti: caos in via Buozzi

Genova. Si è avvicinata a un uomo che stava camminando e gli ha sfilato lo zaino dalla spalla, poi lo ha gettato nei binari per impedirgli di recuperarlo ed è scappata a bordo di un autobus.

Protagonista della vicenda una 48enne che domenica è stata arrestata con l’accusa di rapina impropria e resistenza dagli agenti delle volanti dopo la denuncia della vittima. L’uomo ha chiamato il 112 per segnalare di trovarsi in via Buozzi ed essere appena stato vittima di furto.

La sconosciuta, ha riferito ancora, dopo avergli sfilato lo zaino, alla richiesta di restituirlo, si era avvicinata a una ringhiera e lo aveva buttato sui binari della ferrovia sottostante, allontanandosi poi a bordo di un autobus.

I poliziotti intervenuti hanno rintracciato il mezzo pubblico fermandone la corsa e invitato la donna a scendere per salire sull’auto di servizio, richiesta cui lei ha risposto con spinte e calci. Una volta bloccata è stata controllata e trovata in possesso di un paio di forbici, un coltello ed un punteruolo. La 48enne è stata quindi arrestata e sottoposta a rito direttissimo, lo zaino rubato è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.