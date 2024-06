Vertenza Gmt/Csm, i sindacati incontrano il commissario del porto Seno: “Licenziamenti illegittimi, lo sciopero prosegue”

Genova. Questa mattina i rappresentanti di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti sono stati ricevuti dal commissario del Porto di Genova Massimo Seno e dal segretario generale Paolo Piacenza per denunciare “una situazione divenuta ormai insostenibile all’interno di GMT Steinweg/ CSM”. Lo rendono noto i sindacati in una nota congiunta.

“Sulle banchine del porto raramente abbiamo visto un clima simile: già due licenziamenti illegittimi e una totale mancanza di relazioni sindacali ci hanno portato a indire uno sciopero – commentano Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti – Il commissario ha preso atto di quanto sta accadendo e si è dichiarato disponibile a cercare soluzioni per ricreare un clima dignitoso e sereno per questi lavoratori che non hanno mai fatto mancare il proprio apporto per conseguire risultati produttivi eccellenti”.

È stata fissata una nuova riunione per il 28 di giugno: fino a quella data, lo sciopero prosegue” concludono.