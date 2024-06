Vanno a cena al ristorante e fingono un malore per non pagare

Genova. Sono andati al ristorante, nel quartiere di Carignano, spendendo in due 60 euro per una cena romantica.

Al momento di pagare il conto però la donna ha finto di sentirsi male e si e’ allontanata di corso e il compagno l’ha seguita, non pagando il conto.

I carabinieri che stavano controllando la zona hanno notato fuori dal locale, un’accesa discussione tra il cliente e il

titolare del ristorante che richiedeva il pagamento.

L’uomo, 40enne con precedenti di polizia, oltre ad essere stato denunciato per

insolvenza fraudolenta, è stato segnalato per l’irrogazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.