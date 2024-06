Vaccinazioni contro il morbillo, ma non solo. Il tour Asl 3 si conclude a Campo Ligure

Campo Ligure. Si conclude mercoledì 12 giugno, a Campo Ligure, il tour vaccinale in Valle Stura organizzato dall’Igiene e Sanità Pubblica Asl3, diretta da Giacomo Zappa.

L’iniziativa, in programma dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16.30 presso il poliambulatorio di via A. S. Rossi 33, è finalizzata ad aumentare in tutte le fasce della popolazione, bambini compresi, la copertura vaccinale. Queste le modalità per accedere.

Vaccinazione contro il morbillo:

– accesso diretto per gli over 18

– per la fascia di età dai 13 mesi ai 18 anni è necessario prenotare tramite Cup Liguria (tel. 800 098 543) nei giorni precedenti l’evento;

Aaltre vaccinazioni:

– anche in questo caso, per tutte le fasce d’età, l’accesso alle prestazioni avviene con prenotazione CUP Liguria (tel. 800 098 543) nei giorni precedenti l’evento

Le prestazioni sono gratuite se previste nel calendario vaccinale e per le categorie a rischio.

Le precedenti tappe sono state il 17 aprile a Masone e il 15 maggio a Rossiglione.