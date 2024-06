Università di Genova, quattro borse di studio da mille euro per gli studenti residenti nei collegi

Genova. Al via a quattro borse di studio del valore di mille euro ciascuna, finanziate grazie alla convenzione della Fondazione RUI con l’università di Genova, che saranno dedicate agli studenti iscritti a qualsiasi corso di laurea (triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico) e post laurea (dottorato di ricerca, master, scuole di specializzazione) presso l’Università di Genova che risiederanno nel Collegio Capodifaro o nel Collegio Delle Peschiere.

Possono partecipare al concorso: gli studenti iscritti al primo anno di corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico che abbiano conseguito all’esame di stato una valutazione non inferiore a 90/100; tutti gli studenti universitari che abbiano conseguito entro il 30 settembre di ogni anno accademico almeno l’80% dei CFU previsti dal proprio piano di studi con media non inferiore a 26/30 (laurea triennale), a 27/30 (laurea magistrale) o un voto di laurea congruente con queste medie accademiche. Queste agevolazioni si aggiungono all’agevolazione sulla retta del Collegio attribuita in base all’ISEE-Università.

Per tutti gli studenti sarà, inoltre, necessario il superamento della prova di selezione prevista dal Collegio, basata sul

curriculum di studi, sull’attitudine alla vita del Collegio e sulla motivazione verso il progetto formativo della Fondazione Rui.

I Collegi della Fondazione Rui, infatti, non si “limitano” a fornire vitto e alloggio in un ambiente familiare e di qualità che facilita la convivenza e la multiculturalità, ma offrono a ciascun ospite un progetto formativo personalizzato, assicurando attività didattiche interdisciplinari e integrative rispetto al corso di studi seguito (Progetto JUMP), nonché servizi di orientamento, tutoring e coaching – da parte di professionisti e docenti, ma anche di studenti più grandi e della vasta rete degli Alumni (ex residenti) – che facilitano l’apprendimento e il successivo inserimento nel mondo del lavoro, con specifiche attività di placement. Negli anni la Fondazione ha sviluppato iniziative pilota per l’orientamento e la mobilità internazionale al servizio di tutto il sistema universitario.

JUMP è il progetto formativo interdisciplinare attivo in tutte le Residenze Rui. È un percorso che integra il sapere accademico con i contenuti e le dinamiche proprie del mondo del lavoro. Sono tre gli ambiti di sviluppo: soft skills, formazione interdisciplinare e moduli tematici, in cui i ragazzi affrontano casi concreti di studio sotto la guida di professionisti di alto profilo, in un ambiente di intenso apprendimento.

Per inviare la propria candidatura sarà necessario registrarsi sulla piattaforma MyCollege della Fondazione RUI: https://mycollege.fondazionerui.it/index.php/login?lang=it&

Info aggiuntive: www.capodifaro.it/it/ – www.peschiere.it/it/fondazione-rui-genova-residenze-universitarie/