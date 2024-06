Università di Genova: due riconoscimenti internazionali per Scienze infermieristiche

Oxford. Durante la conferenza mondiale dell’International Learning Collaboration (Ilc) tenutasi a Oxford, lo scorso 8 giugno, l’Università di Genova ha ottenuto due prestigiosi riconoscimenti che sottolineano l’eccellenza e l’impegno del settore scientifico delle Scienze Infermieristiche.

L’Ilc ha deciso all’unanimità di inserire l’Italia, rappresentata dall’Università di Genova e in particolare dal settore disciplinare delle Scienze Infermieristiche del dipartimento di Scienze della Salute, nel network mondiale ILC come Founding Partner. Questo importante traguardo riconosce il contributo significativo dell’Università di Genova nel campo delle cure fondamentali infermieristiche e il suo ruolo di leader a livello internazionale.

Inoltre, per il rilevante lavoro svolto dalla rete italiana sulle Fundamentals of Care, composta da infermieri, coordinatori, dirigenti, docenti e importanti università italiane, è stato annunciato che il congresso Ilc 2025 si terrà in Italia, precisamente a Genova. Questo evento rappresenta un’opportunità per mostrare il lavoro innovativo e l’eccellenza accademica italiana nel campo delle scienze infermieristiche.

‘Il successo raggiunto è frutto della stretta collaborazione tra il dipartimento di scienze della salute dell’Università di Genova e la professoressa Alison Kitson della Flinders University di Adelaide in Australia − si legge nella nota − Il contributo delle professoresse Loredana Sasso e Annamaria Bagnasco è stato fondamentale per ottenere questo risultato, riflettendo il loro impegno e dedizione nel migliorare la qualità delle cure fondamentali e nell’avanzamento della professione infermieristica’.

“La nostra inclusione come Founding Partner del network Ilc e l’assegnazione del congresso Ilc 2025 a Genova rappresentano un riconoscimento straordinario del nostro lavoro e del nostro impegno nella promozione delle cure fondamentali − ha dichiarato la professoressa Loredana Sasso − siamo entusiasti di ospitare il prossimo congresso e di continuare a collaborare a livello internazionale per migliorare la pratica infermieristica”.

Questo duplice riconoscimento non solo celebra l’eccellenza dell’Università di Genova, ma rafforza anche la posizione dell’Italia come leader globale nel campo delle cure fondamentali, evidenziando l’importanza della collaborazione internazionale e dell’innovazione nella formazione e nella pratica infermieristica.