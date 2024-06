“Una giornata per il futuro”, a Sturla un evento per gli studenti con pulizia della spiaggia

Genova. Un evento unico, in programma venerdì 7 giugno tra Sturla e il Genova Blue District di via del Molo 65r, per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di tutelare l’ecosistema marino, promuovere arte e sport, discutere di sostenibilità attraverso il cinema. Si intitola “Una giornata per il futuro: l’onda BLU dell’Europa incontra gli studenti a Sturla” l’evento organizzato dal Centro Europe Direct del Comune di Genova, in collaborazione con l’associazione “One Hour for Europe Italia”, Circolo Nautico Sturla e gli Istituti Superiori Scolastici Firpo-Buonarroti e Vittorio Emanuele II.

Partner del progetto è il Genova Blue District, che ospiterà la proiezione del docufilm “Carbonio Blu, Europa e Sostenibilità” il quale illustra l’impatto delle politiche europee sulla sostenibilità ambientale e la lotta ai cambiamenti climatici.

Inoltre, la giornata è promossa in sinergia con l’associazione “One Hour for Europe Italia” con il progetto “One Tour for Europe”, co-finanziato dall’Unione Europea per promuovere la partecipazione al voto alle Elezioni europee di sabato 8 e domenica 9 giugno, attraverso la realizzazione di attività artistiche.

L’iniziativa contribuirà a: educare i giovani al rispetto dell’ambiente e del mare; rafforzare il senso di comunità e la collaborazione tra scuole, istituzioni e associazioni; offrire spazi per l’espressione artistica; favorire uno stile di vita sano e la scoperta degli sport acquatici.

Il programma completo della giornata

Ore 10.00-13.00:

Pulizia della Spiaggia (Clean-Up): gli studenti degli ISS Vittorio Emanuele II e Firpo-Buonarroti, divisi in gruppi, puliranno la spiaggia di Sturla sotto la guida di esperti ambientali e volontari. Verranno forniti guanti, sacchi per la raccolta dei rifiuti e attrezzatura di sicurezza;

Attività Sportive in Mare: grazie alla collaborazione con il Circolo Nautico Sturla, gli studenti parteciperanno a lezioni introduttive e giri in Stand Up Paddle (SUP) e canoa. Istruttori qualificati forniranno l’attrezzatura necessaria garantendo la sicurezza durante le attività;

Workshop Artistico: dopo la pulizia, gli studenti prenderanno parte a un workshop artistico dove utilizzeranno materiali riciclati per creare opere d’arte ispirate al mare e alla natura.

Ore 18.00:

Genova Blue District: proiezione gratuita del documentario “Carbonio Blu, Europa e Sostenibilità”, un film che combina scienza e musica per esplorare il potenziale della natura nel combattere i cambiamenti climatici. Seguirà un dibattito con la partecipazione di Massimo Pronio, Responsabile Comunicazione della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea; introduzione e moderazione a cura di Annalisa Piras. Parteciperanno anche la ricercatrice del CNR e il direttore di Job Centre Claudio Oliva. Sarà consegnato un attestato di riconoscimento agli istituti scolastici partecipanti per il loro impegno a sostegno dei valori educativi europei.

In conclusione: Aperitivo di networking.

Info sul Centro Europe Direct del Comune di Genova: https://smart.comune.genova.it/node/6239