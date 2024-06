Una digital agency “a picco sul mare”, a Genova apre uno studio Your Social Partner

Genova. Si chiamerà “Your Social Party” l’evento che sancirà l’ufficiale apertura a Genova Nervi (Via Murcarolo 23R) di Your Social Partner, digital agency già attiva da tempo sul territorio genovese e ligure con collaborazioni nei settori ristorazione, hotellerie e lifestyle.

“Siamo davvero felici di poter inaugurare questa nuova Oasi Creativa sul mare di Nervi – racconta Matteo Iorio, Co Founder YSP – un perfetto spazio per la nostra agenzia che raccoglie varie professionalità nel settore digitale. Tre social media manager, una fotografa, una content creator, un ADV specialist e un web designer”.

Your Social Partner nasce nel 2023 grazie all’unione delle esperienze professionali di Matteo Iorio e Simona Cordera. Un percorso che ha le sue origine già nel 2015, quando i social media erano utilizzati principalmente per entertainment. Un costante aggiornamento professionale e un ampliamento della struttura, permette oggi a YSP di coprire tutte le esigenze digitali dell’azienda o del brand.

“Lavorare sul mare è sicuramente ancora più stimolante – prosegue Simone Cordera, Co Founder YSP – Abbiamo voluto organizzare un party super social con clienti, partner, influencer e amici ricco di sorprese e colpi di scena. Non vediamo l’ora di poter brindare con tutte le persone che ci sono state vicine in questo bellissimo percorso. Ma questo è solo un nuovo punto di partenza”.

L’evento, a carattere privato, sarà documentato live sul profilo Instagram dell’agenzia, che ha già pubblicato nei giorni scorsi alcuni spoiler: https://www.instagram.com/yoursocialpartnerit

Tutte le informazioni su https://yoursocialpartner.it/