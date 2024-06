Un impianto fotovoltaico sul tetto del concessionario GT Motor a Genova, coprirà il 47% del suo fabbisogno energetico

Genova. È stato inaugurato ieri sera l’impianto fotovoltaico risultato della partnership tra Gruppo Ge e Axpo Energy Solutions Italia e installato nella sede genovese in via Pedullà di GT Motor, realtà del Gruppo Ge che propone soluzioni di mobilità a 2 o 4 ruote in Liguria da più di 50 anni.

Con una potenza nominale di 180 kWp, l’opera consentirà alla concessionaria di coprire potenzialmente fino al 47% del proprio fabbisogno di energia elettrica, con punte superiori all’80% di autoconsumo istantaneo e un risparmio di circa 181 tonnellate di CO2 all’anno.

L’impianto fotovoltaico di GT Motor è stato svelato insieme alle sue caratteristiche attraverso un video, registrato con un drone e proiettato durante la serata aperta al pubblico e organizzata proprio presso la sede del concessionario. Il progetto rafforza la collaborazione tra Aesi (Axpo Energy Solutions Italia) e Gruppo Ge, la cui partneship si consolida dopo il piano di efficientamento dell’illuminazione di showroom e officine e dei sistemi di ricarica per le auto elettriche ed elettrificate.

“L’autoproduzione di energia è un vero e proprio driver della transizione energetica, e può supportare gli obiettivi sia in ambito industriale che dei trasporti − dichiara Marco Garbero, general manager di Axpo Energy Solutions Italia − l’impianto fotovoltaico di GT Motor costituisce una sintesi di questa visione e dimostra come le fonti rinnovabili permettono alle imprese di diventare protagoniste nel percorso di decarbonizzazione. Siamo contenti di poter festeggiare insieme a GT Motor questa importante partnership che esprime il nostro know-how e le nostre competenze. Ma soprattutto, anche grazie a progetti come questo, mostriamo alla comunità, in modo tangibile, il significato della green economy”.

“Il rapporto con Axpo Energy Solutions Italia nasce molti anni fa, non solo in termini di fornitore/cliente ma anche per l’opportunità di investire nelle diverse innovazioni proposte. Per citarne solo alcune, vorrei ricordare, l’installazione di corpi illuminanti in modalità LED nelle unità immobiliari dedicate alle nostre attività, la sottoscrizione di contratti di fornitura Energy Green, l’adozione di colonnine di ricarica e la creazione di un impianto fotovoltaico nella nostra sede principale − ha aggiunto Giovanni Garbarino, cfo di Gruppo GE spa − GT Motor si pone su tutto il territorio ligure come riferimento di soluzioni di mobilità orientate alla transizione ecologica, attraverso tecnologie mild-hybrid, full-hybrid, full-electric ed idrogeno. Oltre ad essere certificata ISO 14001, porta avanti una cultura e formazione green all’interno della sua organizzazione sia in eventi dedicati che nell’operato quotidiano. Alla luce di questo, si è quindi deciso di dare corso alla realizzazione del primo impianto fotovoltaico per la produzione di 180 kWp nella nostra sede a Genova in via A. Pedullà. Questo rappresenta il primo di una serie di impianti che andranno a essere posizionati prossimamente nella filiale in Savona, via Nazionale al Piemonte e nella storica sede genovese di Lungo Bisagno Dalmazia”.

Axpo Italia è stata fondata nel 2000 durante la transizione al libero mercato ed è oggi uno dei maggiori player nel settore dell’energia. Axpo Italia porta l’esperienza internazionale del gruppo Axpo all’interno del mercato nazionale, creando valore su tutta la filiera dell’energia italiana, convinta del ruolo fondamentale rappresentato dall’approvvigionamento di energia nel determinare la competitività di un’azienda. Uno degli step fondamentali nella creazione di valore è stata la costituzione di Axpo Energy Solutions Italia, che a fine 2017 ha raccolto le esperienze pregresse di Axpo e in pochi anni è diventata uno dei player di riferimento del settore. Axpo Italia ha la sua sede centrale a Genova, e sedi commerciali e di rappresentanza a Milano e Roma.

Gruppo GE, attraverso le sue controllate GT Motor e Gecar, fondata nel 1968, rappresenta oggi il punto di riferimento per tutti coloro che siano alla ricerca di soluzioni di mobilità a 2 o 4 ruote. In oltre 50 anni di continua evoluzione, Gruppo GE ha notevolmente diversificato i suoi business e oggi, rappresenta in Liguria 11 brands ufficiali per la vendita e 13 per l’assistenza divisi su 7 sedi e 15 showroom. Con un modello di business customer centric​ ed uno staff qualificato di oltre 150 persone, Gruppo GE lavora ogni giorno per garantire la massima soddisfazione dei propri clienti.