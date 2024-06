Genova. Due interventi lunghi, quelli svolti ieri dai vigili del Ffuoco di Genova.

Il primo, ieri pomeriggio, è stato svolto a Loco di Rovegno, sulla SS45, per un furgone finito fuori strada. Rimasto in bilico, grazie all’uso del l’autogrú, i vigili del fuoco sono riusciti a rimetterlo in strada con oltre due ore di lavoro.

Il secondo per un’imbarcazione a vela che, circa 12 miglia al largo di Genova, ha iniziato ad imbarcare acqua. I vigili del fuoco sono giunti in prima battuta con il gommone dei sommozzatori e subito dopo con l’appoggio della motobarca della Gadda.

I sommozzatori sono saliti a bordo, hanno prestato assistenza ai proprietari e, giunta la motobarca, hanno posizionato le tubazioni di aspirazione per poter rimuovere l’acqua imbarcata. Migliorato il galleggiamento hanno messo al traino il natante e scortato verso il porto di Genova.