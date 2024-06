“Un dono per rinascere”, a palazzo Ducale un convegno sulla donazione degli organi

Genova. Il 17 giugno 2024, alle ore 18:30 si terrà presso il Salone del Minor Consiglio del Palazzo Ducale di Genova l’evento finale del Progetto di promozione della donazione degli organi “Un dono per rinascere”. Lo scopo dell’evento, aperto alla cittadinanza, è di sensibilizzare alla donazione degli organi, cellule e tessuti, di informare su come diventare donatori, di esporre i temi e i risultati delle attività della campagna.

“Un dono per rinascere” è un progetto a cura del Rotary Club Genova Golfo Paradiso, con la collaborazione dei Rotary Club Genova, Genova Est, Genova Nord, Genova Sud-Ovest, Golfo di Genova, Genova San Giorgio, Genova Centro Storico, del Rotaract Genova Golfo Paradiso e il supporto del Distretto Rotary 2032 (Liguria e Basso Piemonte). Gode del Patrocinio del Comune di Genova e della Regione Liguria.

Dettagli sull’Evento

Data: 17 giugno 2024

Orario: dalle 18:30 alle 19:45

Luogo: Genova, Palazzo Ducale, Salone del Minor Consiglio

Formato: Tavola rotonda di esperti del trapianto degli organi

Programma

Saluti istituzionali Presidente del Rotary Club Genova Golfo Paradiso, Avv. Marco Turci; Presidente del Rotary Club Genova Sud-Ovest, Dott. Giambattista Poggi; Dott. Giuseppe Costa, Presidente della Fondazione Palazzo Ducale di Genova, Avv. Lorenza Rosso, Assessore del Comune di Genova, con delega alle Politiche Socio-Sanitarie, in rappresentanza del Sindaco di Genova, Dott. Marco Bucci; Dott. Luigi Gentile, Presidente della Commissione Tutela della Salute del Distretto Rotary 2032

Tavola rotonda “Donazione degli organi: perché?”

Interventi di:

Prof. Renzo Andorno – Responsabile dell’Unità Operativa trapianto di fegato Ospedale San Martino di Genova; Prof. Alessandro Bonsignore – Coordinatore del Centro Regionale Trapianti, Presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Genova; Prof.ssa Iris Fontana – Responsabile dell’Unità Operativa trapianto di rene Ospedale San Martino di Genova; Prof. Angelo Gratarola – Assessore alla Sanità della Regione Liguria.



Moderatori:

Dott. Marco Filauro – Direttore del Dipartimento di chirurgia addominale dell’Ospedale Galliera di Genova; Dott. Francesco Simonetti, Ammiraglio Ispettore Capo in congedo del Corpo Sanitario della Marina Militare Presentazione dei risultati della Campagna “Un dono per rinascere” Conclusioni



I partecipanti all’evento saranno a disposizione della stampa dalle 18:15, nello spazio antistante il Salone del Minor Consiglio a Palazzo Ducale, per interviste e dichiarazioni.

ATTIVITA’ DELLA CAMPAGNA

La campagna “Un dono per rinascere”, iniziata nel luglio 2023, si è sviluppata attraverso varie attività, che hanno compreso, tra l’altro, conferenze di esperti, incontri di gruppo, distribuzione di materiale a stampa, presenza in eventi sportivi locali, in particolare nel Village della Mezza Maratona di Genova, e comunicazione multimediale sui canali social del Club Facebook ( www.facebook.com/rotaryclubgenovagolfoparadiso) e Instagram ( www.instagram.com/rotaryclubgenovagolfoparadiso).

TEMI DELLA CAMPAGNA

“Abbiamo cercato di valorizzare l’esperienza acquisita lo scorso anno con la campagna di promozione della donazione del sangue, affrontando un tema più complesso e più emotivamente sensibile come quello della donazione degli organi.” – afferma il Presidente del Rotary Club Genova Golfo Paradiso, Avvocato Marco Turci – “Riteniamo di aver raggiunto risultati anche migliori di quelli dello scorso anno, e di aver reso un buon servizio alla nostra comunità, fornendo informazioni accurate sull’argomento e distribuendo migliaia di carte del donatore. Il tema principale della campagna di comunicazione “Un dono per rinascere” è stato il valore del dono, quale testimonianza di solidarietà, generosità e compassione, in grado di cambiare la vita di chi lo fa e di chi lo riceve. Si tratta anche di un elemento sostanziale dell’azione rotariana, che si esprime attraverso il dono di risorse, tempo, competenze, idee, progetti, amicizia e sostegno”.

Importanza del trapianto degli organi. Il trapianto di organi (rene, fegato, cuore, polmoni, pancreas) è la terapia salvavita per numerose malattie che determinano una grave insufficienza d’organo; il trapianto di midollo osseo (cellule staminali adulte) è una procedura comune per il trattamento di gravi malattie del sangue. Possono essere trapiantati anche i tessuti (cornea, cute, osso, vasi sanguigni) per ripristinare la vista, ricostruire e riparare parti del corpo e sostituire elementi danneggiati.

Come diventare donatori. Gli organi, le cellule e i tessuti possono essere prelevati da persone decedute o viventi (come, ad esempio, nel caso di rene, fegato, polmoni, midollo osseo, pelle, sangue). Ma ciò può avvenire solo se sia stata espressa in vita un’esplicita volontà di donare gli organi o se, dopo il decesso, i parenti danno il consenso. Un singolo donatore può salvare fino a otto vite e può migliorare la vita di varie altre persone. La campagna ha divulgato le modalità ammesse dalla legge per donare gli organi e in particolare ha promosso la distribuzione della Carta del Donatore, da compilare e conservare tra i propri documenti. Sono state distribuite circa 8.000 tessere cartacee e 4.500 tessere in formato digitale, da scaricare dal sito web del club (https://www.rotaryparadiso.it/docs/depliant_MDG_low.pdf ).

Perché diventare donatori. I progressi della selezione donatore-ricevente, delle tecniche operatorie e delle terapie post- operatorie hanno molto migliorato la percentuale di successo degli interventi e la sopravvivenza post-trapianto. Proprio gli ottimi risultati ottenuti hanno portato all’aumento del numero dei pazienti in lista d’attesa creando una grave discrepanza tra numero di pazienti che necessitano di trapianto e numero di organi disponibili. Molti pazienti (in Italia circa 8.000) sono in lista d’attesa, talora per anni, e alcune di queste persone muoiono prima di accedere al trapianto.

Importanza delle campagne di sensibilizzazione. Poiché non può esserci trapianto senza donazione, è molto importante sensibilizzare l’opinione pubblica sulla donazione di organi e incoraggiare le persone a registrarsi come donatori. Una buona informazione aiuta a rimuovere resistenze e pregiudizi infondati. Uno di questi, ad esempio, riguarda l’età per donare gli organi: non esiste un limite d’età, come dimostra il prelievo di organi da una donatrice ultracentenaria effettuato a Firenze nel novembre del 2022. In realtà la maggior parte dei trapianti d’organo è resa possibile da donatori che hanno superato 60 anni d’età.

“Un dono per rinascere” sui social media. La campagna sui social media si è rivolta alla popolazione adulta dell’area genovese; ha riscosso interesse crescente con l’aumentare dell’età dei destinatari e, tra questi, il sesso femminile si è dimostrato più ricettivo (60,6% di follower attivi). Sono stati condivisi sui profili Facebook e Instagram del Rotary Club Genova Golfo Paradiso in tutto 117 post e 23 video, che hanno raggiunto 150.000 utenti unici, ricevuto 320.000 visualizzazioni totali e suscitato 8.000 interazioni. Il messaggio scientifico-informativo è stato prevalentemente affidato a brevi video realizzati da medici esperti. I post hanno invece inviato messaggi empatici, condividendo soprattutto storie reali di donatori, riceventi e familiari in grado di creare un collegamento emotivo con il pubblico ed utilizzando immagini evocative e coinvolgenti. È stato usato un linguaggio semplice e diretto, compatibile con una narrazione essenziale, ma non priva di emozioni. Ogni post si conclude con un invito a diventare donatori e a condividere le storie, per creare un senso di comunità e incoraggiare altri a diventare donatori di organi. Tra i riferimenti citati nei post, è stato scelto il link con la campagna nazionale “Donare è una scelta naturale” (www.sceglididonare.it).

Caratteristiche ed effetti della campagna sui social media. La campagna ha integrato altre forme di promozione della donazione degli organi a livello nazionale e regionale. Va segnalato che le campagne social possono avere un impatto molto significativo grazie alla loro natura dinamica, interattiva e persistente. A differenza dei siti web, i social media consentono aggiornamenti costanti e interazione diretta, creano maggiore coinvolgimento, adeguano e variano i contenuti visivi e consentono di raggiungere specifici segmenti di popolazione che potrebbero essere particolarmente ricettivi. La campagna ha utilizzato un’utile sinergia con i siti web nazionali e regionali di indubbia autorevolezza rimandando ad essi per fornire informazioni più specifiche e dettagliate. Riteniamo che la campagna si sia avvalsa efficacemente di entrambi gli strumenti per creare una strategia di comunicazione completa. È molto confortante segnalare che, parallelamente ad essa, si sia registrata in Liguria una riduzione delle opposizioni alla donazione degli organi dal 45% al 17%.