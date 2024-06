Un buon ‘Goodwill’ per la Sampdoria, ma non è un centravanti inglese

Genova. In questi giorni è circolata in rete una classifica che piazzava la Sampdoria in decima posizione tra le squadre di Serie A, che negli ultimi 10 anni hanno avuto più ascolti in Tv, superando la ragguardevole cifra di 169 milioni di spettatori, poco meno di un terzo di quelli che ha avuto la leader Juventus, ma giusto la terza parte degli altri due team sul podio, vale a dire Inter e Milan…

E’ un dato che dà l’esatto valore dell’asset Sampdoria. In gergo ‘bilancistico’, questo si chiama avviamento ed infatti se un investitore deve comprare (o vendere) un’azienda per stabilirne il costo si parte da lì: è il ‘goodwill’ (il valore in eccesso rispetto al patrimonio netto, cosiddetto contabile e cioè attività meno passività).

Un dato, quello di Transfermarkt che conferma come la Sampdoria abbia un sicuro e buon bacino di ‘clientela’, con una ragionevole certezza di reddito futuro non appena liberata la società da costi improduttivi. Se ne deduce che una volta sanata completamente, anche se in Serie B, trovare nuovi investitori/acquirenti non sarà particolarmente arduo…

Ma per arrivare a questo c’è ancora da stringere i denti e tanto lavoro da fare, in primis per Pietro Accardi, delle cui difficoltà ad alleggerire il monte ingaggi abbiamo parlato ieri.

Un buon ‘Googwill’ quindi per la Sampdoria, ma – se ci è consentita una battuta – non è un centravanti inglese!

Il lavoro di Accardi dovrà anche tenere conto del fatto che per prevenire l’accaparramento di calciatori da parte di chi ha più potere d’acquisto, dall’1/7/22 la Fifa ha introdotto un limite ai prestiti (sia in entrata che in uscita), per cui dal prossimo campionato tale numero sarà ridotto a 6 (ex 7 ).

Fatte queste premesse, vediamo le notizie di fine week end ed inizio settimana, di cui la più fresca riguarda Cristiano Piccini, che viene dato in procinto di firmare per la squadra dell’Atletico San Luis, che milita nella Primera División de México, smentendo chi riteneva che alla fine sarebbe rimasto in organico anche nel prossimo campionato.

Fra i prestiti scaduti, si aggiungono difficoltà nel riportarli a Bogliasco, sia per Filip Stanković (per assurdo girano voci di destinazione spezzina) che per Sebastiano Esposito (che in tanti danno come destinato all’Empoli, magari sostituito a Bogliasco dal fratello Pio Esposito, ma i tifosi sperano nel fatto che il ragazzo – come del resto Ebrina Darboe – si è affezionato ai colori blucerchiati).

Anche Emil Audero rientra da tempo in questa categoria di giocatori, ma il suo futuro è lontano da Genova.

L’auspicio di chi scrive è che al suo posto arrivi un portiere dal curriculum alla Adrian Šemper.

Per chiudere con un altro buon auspicio, a Palermo i media scrivono di una possibilità di ritorno in rosanero di Antonino La Gumina.