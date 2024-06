Ultimo miglio e metropolitana, mercoledì presidio dei comitati di Certosa davanti al Comune

Genova. Presidio dei comitati della Valpolcevera mercoledì 19 giugno alle 14 davanti a palazzo Tursi in occasione della commissione consiliare sui lavori di potenziamento del nodo ferroviario genovese.

Lo hanno promosso i Liberi cittadini di Certosa per protestare contro l’atteggiamento delle istituzioni in merito ai cantieri dell’estensione della metropolitana a Rivarolo.

In particolare, i cittadini sono preoccupati per le criticità emerse riguardo alla gestione della rilevazioni di metalli pesanti ed idrocarburi potenzialmente in misure superiori al normale nel cantiere di piazzale Palli (Ex Fillea).

Non è chiaro ai comitati se e quando verranno effettuati alcuni carotaggi previsti dal piano di cantiere nella zona.

Non solo, secondo i Liberi cittadini di Certosa l’organizzazione dei carotaggi sarebbe l’occasione per una “ridefinizione totale dell’area e farla rientrare nella riqualificazione, come previsto dal percorso partecipativo portato avanti dal municipio”.

Durante la commissione comunale si parlerà, tra le altre cose, degli indennizzi per gli espropri legati ai cantieri dell’Ultimo miglio.