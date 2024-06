Genova. Tutti pazzi per la 1000 Miglia già da metà mattinata nel centro di Genova per poi ammirare le oltre 400 auto storiche in piazza della Vittoria all’ora di pranzo.

Hanno iniziato a sfilare poco dopo le 11 le 118 Ferrari del Tribute 1000 Miglia, che anticipano l’arrivo delle 420 auto storiche che partecipano alla competizione, “la corsa più bella del mondo” come era stata definita, che per la prima volta passa da Genova nell’ambito della tappa Torino-Viareggio con transiti ad Acqui Terme, e sul passo del Turchino.

I bolidi del Cavallino rampante hanno fatto sentire i loro motori nelle strade del centro cittadino calamitando l’attenzione dei genovesi, con una spettacolare discesa da via XX Settembre fino al passaggio in piazza della Vittoria, dove sono rimaste fino alle 13 circa, per poi ripartire e fare posto alle auto che partecipano alla competizione, circa 420 esemplari unici prodotti dal 1927 al 1957.

Una festa degli sport motoristici che arriva nell’anno in cui Genova è capitale europea dello sport. Oltre alle 118 Ferrari e alle auto storico ci saranno le auto Full-Electric della 1000 Miglia Green, le Supercar e Hypercar moderne della 1000 Miglia Experience, assieme all’auto a guida autonoma del Politecnico di Milano, che rientra nel Progetto 1000 Miglia Autonomous Drive.

“La Mille Miglia vera, corsa dal 1927 al 1957, partiva da Brescia, attraversava gli Appennini e arriva a Roma, per poi risalire dall’Adriatico: ogni anno si trova un itinerario per mostrare le bellezze del nostro paese – sorride Carlo Guastavigna del Veteran Car Club – Mercedes, Ferrari, Alfa Romeo: vediamo auto di gran valore tecnico, sportivo e stilistico. E poi le Topolino, la 1100. E le vetture ufficiali delle case automobilistiche, che gareggiavano per vincere non la classe di cilindrata ma l’assoluto. Vetture spettacolari, che hanno anche valori economici inestimabili”.

La 1000 Miglia fa tappa a Genova

“Aci Genova si è impegnata assieme al Comune per riuscire ad avere per la prima volta il passaggio del convoglio delle Mille Miglia ed è meraviglioso vedere sfrecciare questi bolidi e queste prestigiose auto d’epoca costruite tra il 1927 e il 1957, che è il periodo della competizione di velocità – spiega Raffaele Ferriello, presidente dell’Aci Genova -. Oggi è una rievocazione che diventa un vero e proprio museo a cielo aperto. La “regina” delle auto d’epoca per me è sicuramente l’Aurelia B24, quella del famoso film Il Sorpasso di Gassman, che è entrata nell’immaginario collettivo. Ma chiaramente ci sono auto molto importanti che spesso vengono impiegate nelle gare di regolarità. A Genova ci sono diversi club importanti, come il Veteran Car Club, e abbiamo un numero molto alto di auto storiche nella provincia, parliamo di quasi trentamila appassionati che partecipano attivamente ai raduni in tutta la Liguria”.