Turista cade sui sentieri di Portofino: recuperata con l’idroambulanza

Genova. Brutta mattinata per una turista straniera in vacanza in Liguria rimasta vittima di un incidente durante un’escursione sui sentieri del promontorio di Portofino. La dinamica è sempre la stessa: la donna è scivolata dal sentiero, candendo per diversi metri in un dirupo.

Forse per l’agitazione o forse per lo spavento, la donna, che in un primo momento sembrava poter uscire dall’impacco in autonomia, per poi “bloccarsi”: sono stati quindi attivati vigili del fuoco, soccorso alpino e medici del 118. Poi per fortuna, con l’arrivo dei soccorsi la situazione si è appianata.

Complicate le operazioni di recupero: per questo motivo si è proceduto ad allertare l’idroambulanza per poterla recuperare e portare al primo ospedale con celerità.