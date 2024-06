Turismo in Liguria, estate incerta per gli albergatori: “Pochi italiani e prenotazioni in calo”

Genova. È iniziata tra molte incertezze la stagione estiva per gli albergatori liguri e in particolare per Genova e le sue località rivierasche. Se il mese di giugno sta garantendo una buona tenuta, lo stesso non si può dire ad oggi per luglio e agosto che mostrano ancora diversi buchi nei planner delle prenotazioni. Un fenomeno che ha diverse spiegazioni, secondo gli operatori del settore.

“Ora si è rimesso bel tempo e infatti si vede un miglioramento sulle prenotazioni: speriamo che duri – sospira Aldo Werdin, presidente di Federalberghi Liguria e imprenditore radicato nel Tigullio -. Al di là di questo il turismo italiano sta soffrendo un po’ e quindi si accorciano i pernottamenti. Per fortuna il turismo straniero è ancora quello che tiene”.

A spiegare in gran parte il calo (perlomeno apparente) sarebbe dunque la congiuntura economica del nostro Paese: “È una tendenza più accentuata dell’anno scorso – prosegue Werdin -. C’è meno voglia di vacanza, lo vediamo anche dalle consumazioni nei ristoranti che sono in diminuzione. Anche il mercato di lusso subisce una contrazione: dopo le elezioni le borse sono andate male e anche gli imprenditori si sono dati una calmata. Non possiamo incolpare le autostrade e i treni, quel disagio in Liguria c’è sempre stato, anno più anno meno”.

Non sarà invece che la Liguria è diventata meno appetibile? “No, perché in quel caso gli stranieri non verrebbero e invece continuiamo a vederli – risponde il presidente degli albergatori -. La Liguria è sempre un’ottima meta, ultimamente anche con lo sviluppo di Genova che non era considerata una destinazione culturale. I francesi sono in crescita e aumentano i turisti dai paesi dell’Est Europa come Polonia, Ungheria e Bulgaria. Gli svizzeri si sono attestati intorno al 10-12% del totale, gli inglesi sono un po’ diminuiti dalla Brexit, i tedeschi hanno più problemi di noi e sono diminuiti. Al netto di clienti abituali che stanno anche due o tre settimane si tratta soprattutto di soggiorni brevi, due o al massimo tre notti: spesso percorrono la golden route e fanno tappa a Portofino e nelle Cinque Terre passando da Roma, Firenze, Venezia, lago di Como e Milano”.

Insomma, la fotografia attuale è in chiaroscuro e per ora non ci sono periodi sold out in vista: “Giugno sta tenendo anche grazie a meeting e riunioni, a differenza degli anni passati in cui si cercava di sviluppare solo il turismo vacanziero puro. A luglio e agosto stiamo soffrendo perché manca questa componente e sono i mesi di alta stagione coi prezzi più alti. E non è che abbassando i prezzi all’ultimo invogliamo gli stranieri a venire, trattandosi di clienti che devono pianificare i viaggi in anticipo. Ora speriamo che l’aumento dei costi dei trasporti aerei possa incidere sul mercato italiano: magari chi voleva andare in Sardegna o Sicilia opterà per stare un po’ più vicino”.

Situazione simile nel capoluogo, come racconta Laura Sailis, presidente di Federalberghi Genova: “Registriamo una flessione rispetto al 2023, ma l’aspetto che notiamo di più è che arrivano tantissime prenotazioni last minute, mentre l’anno scorso potevamo programmare con largo anticipo. Abbiamo un orizzonte molto corto e questo non ci fa lavorare benissimo. In generale registriamo presenze inferiori al 2023, gli hotel non sono quasi mai pieni“.

Anche a Genova si registra un calo del turismo italiano, mentre gli stranieri complessivamente reggono, in particolare svizzeri, francesi e americani che rappresentano ormai un mercato consolidato. Il mordi e fuggi è sempre maggioritario, anche se “riscontriamo un miglioramento, con una media di 2-3 giorni anche nel periodo infrasettimanale – spiega Sailis -. Qualcuno si ferma anche una settimana, ma non mi azzarderei a parlare di inversione di tendenza, anche perché sono clienti che vengono spesso”.

E in generale si osserva un cambio nelle abitudini della clientela: “Anche qui, avendo avuto congressi ed eventi legati al business, abbiamo registrato molte presenze a maggio e giugno, ma su luglio e agosto siamo in ritardo e i planning sono abbastanza vuoti. Su settembre, invece, vediamo già un po’ di ripresa. I weekend partono con molte camere libere, poi magari si riempiono all’ultimo minuto con prenotazioni che arrivano al venerdì o al sabato stesso. Negli anni scorsi registravamo percentuali di riempimento al 50-60% per la settimana successiva, ora viaggiamo intorno al 30% con possibile aumento”.

D’altra parte è possibile che queste dinamiche non riguardino la portata dei flussi turistici, ma semplicemente la loro distribuzione: “Può darsi che ci siano più operatori su Genova, e non mi riferisco agli alberghi ma a case vacanze e altre strutture ricettive – riflette Sailis -. Sarà interessante leggere i numeri delle presenze totali e della tassa di soggiorno riferiti all’intero trimestre. Di certo il 2023 era stato particolarmente positivo non solo per noi ma per l’Italia in generale e ripetere quel risultato sarà difficile“. Anche Werdin vede il bicchiere mezzo pieno: “Le somme si tirano il 31 dicembre. Possiamo ancora replicare i numeri dell’anno scorso sviluppando di più la bassa stagione, cioè ottobre e novembre, per recuperare quello che abbiamo perso”.