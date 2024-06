Turismo accessibile, a Chiavari una “spiaggia di tutti” e appartamenti per persone con disabilità

Chiavari. Una spiaggia inclusiva, gratuita e attrezzata. È la “Spiaggia per Tutti” di Chiavari, l’arenile comunale attiguo al porto turistico per utenti con disabilità, un progetto realizzato in collaborazione con Anffas e Villaggio del Ragazzo.

Riparte oggi la stagione balenare, dalle 9.30 alle 18.30, sino al 14 settembre. La struttura è dotata di singole postazioni con piazzole attrezzate, ombrelloni, spogliatoi, docce, ausili per la balneazione. A disposizione degli ospiti personale qualificato.

L’accesso è libero, è consigliata la prenotazione per i gruppi contattando il numero telefonico 348-6197770 o inviando una mail a laspiaggiapertutti.chiavari@gmail.com.

“Un servizio aperto a tutti, rivolto ai cittadini e ai turisti che raggiungono la nostra città, di cui siamo particolarmente orgogliosi. Un modello virtuoso che negli anni, è infatti attivo dal 2016, ha dato ottimi risultati sia in termini di apprezzamento che di accoglienza. Nel 2023 sono stati 4900 gli accessi, tra privati e strutture socio-sanitarie, la maggior parte locali ma si è notato un aumento di utenti provenienti da Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Campania, Sicilia, Francia e Lituania. Grazie alla collaborazione del Villaggio del Ragazzo e dell’Anffas Tigullio Est abbiamo creato un modello virtuoso capace di regalare sorrisi ” spiega il vicesindaco e assessore ai servizi sociali.

“Siamo felici di far parte de “La Spiaggia per tutti”, giunta ormai al nono anno – ha detto la referente del progetto per il Villaggio del Ragazzo, Stefania Vagnozzi – Numerose sono già le chiamate ed i contatti ricevuti tramite messaggio e mail, con richieste di informazioni e di prenotazioni per la stagione balneare che sta appena iniziando, a testimonianza di quanto il servizio sia gradito, apprezzato, utile e desiderato anche nel territorio nazionale. L’intento è quello di mantenere alto il livello di qualità del servizio, garantendo ai bagnanti una permanenza agevole. In particolare, tra gli obiettivi c’è soprattutto quello di consentire a persone con diverse fragilità di poter usufruire della spiaggia come bene comune, trascorrendo giornate di gioia, serenità ed inclusione. Siamo pronti a partire con la nuova stagione, impegnandoci ad offrire un servizio tanto gradito in questi ultimi anni”.

Inoltre, questa mattina l’associazione Anffas Tigullio Est ha aperto le porte dei due nuovi appartamenti, realizzati all’interno della loro sede di via San Francesco, idonei al turismo accessibile per persone con disabilità. Per informazioni contattare il numero 0185 325097, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.30.

“Si è pensato di offrire l’opportunità di godere di luoghi, completamente nuovi ed attrezzati, a persone con disabilità che necessitano di particolari confort, forti anche del fatto che la Spiaggia per tutti del Comune di Chiavari rappresenta il completamento ideale per una vacanza con balneazione sicura. La location della nostra struttura permette di fare anche passeggiate sul Lungo Entella e di passare serene serate nel nostro giardino a piano terra – dichiara Egle Folgori, presidente dell’Anffas Tigullio Est – Il primo appartamento Casa Possiamo consiste in due camere, due bagni, uno dei quali per disabili, soggiorno con angolo cucina. Mentre il secondo Casa Insieme è dotato di una camera a due letti, divano letto in soggiorno con cucina e 1 bagno per disabili”