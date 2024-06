Truffe, rapine e indagini lampo come quella per l’omicidio del 19enne Mahmoud: l’arma dei Carabinieri festeggia il 210° anniversario

Genova. Dallo scorso giugno a oggi i carabinieri hanno identificato oltre 167.000 persone e controllati circa 121.000 automezzi. Circa 27.000 le chiamate gestite dai Carabinieri, giunte sul numero unico di emergenza 112. 660 gli arresti e 5000 persone denunciate. I dati sono stati resi noti a margine della cerimonia a cui hanno partecipato le principali autorità e che si è svolta nella cornice della caserma “Vittorio Veneto” sede del Comando Legione Carabinieri “Liguria”, dove i carabinieri hanno celebrato il 210° anniversario di fondazione dell’Istituzione.

Particolare attenzione da parte dei militari dell’Arma al contrasto delle truffe in danno di anziani che ha consentito di disarticolare vere e proprie associazioni per delinquere, ed hanno portato all’arresto di oltre 30 persone ed alla denuncia di altre 70, prevalentemente di origine campana e polacca. È stato possibile recuperare denaro contante, oro e preziosi, per un valore di decine di migliaia di euro, che sono stati restituiti alle anziane vittime.

Cinquanta le persone arrestate e 520 denunciate per furti in abitazione ed ai danni di esercizi pubblici. 26 arresti per rapina e 65 denunciati. Per quanto riguarda il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti i dati parlano di 100 arresti ed oltre 150 denunce. Sequestrati 150 Kg di cocaina, 170 Kg di hashish, 15 kg di marijuana, 100 pasticche di droga sintetica. Grande impegno per i reati rientranti nel cosiddetto“codice rosso”. – 5 arresti e 38 denunce per violenze sessuali; – 10 arresti e 155 denunce per maltrattamenti in famiglia; – 6 arresti e 95 denunce per atti persecutori.

Tra le indagini di particolare rilievo quella condotta dal Nucleo Investigativo di Genova e della Compagnia di Chiavari, che ha portato all’arresto dei due egiziani per l’omicidio del giovane Mahmoud Abdalla avvenuto lo scorso luglio e che oggi sono a processo davanti alla Corte d’assise di Genova e l’arresto su ordinanza di custodia cautelare del bengalese 40enne di Sestri ponente per l’omicidio della moglie 33enne, che tentò di far passare per un suicidio.

Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Generale Ferla, sottolineando la sinergia di intenti con il Prefetto di Genova, il Procuratore Capo. Piacente e le altre forze di polizia, ha ringraziato i carabinieri di ogni ordine, grado e specialità operanti in Liguria, per la dedizione e lo spirito di sacrificio nell’assolvimento del proprio servizio, evidenziando come l’Arma, Istituzione da sempre vicina alle esigenze della popolazione anche nei Comuni più piccoli, sia costantemente votata a garantire, con la massima professionalità, la sicurezza reale e percepita, in un contesto nazionale ed internazionale in rapida evoluzione e sempre più complesso. Nel corso dell’evento sono stati consegnati alcuni riconoscimenti a Carabinieri di vario ordine e grado distintisi in significative operazioni di servizio per il contrasto ai reati contro il patrimonio, al traffico di sostanze stupefacenti, nonché in meritorie azioni in soccorso di persone in pericolo di vita. Due giovani figli di appartenenti all’Arma dei carabinieri, in chiusura di cerimonia, sono stati premiati per meriti scolastici con la Borsa di Studio “Luigi ZEREGA” .