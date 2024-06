Genova. I carabinieri del comando provinciale di Genova e il Centro Latte Rapallo – Latte Tigullio uniscono le forze contro le truffe agli anziani. A partire dal 27 giugno partirà una campagna informativa che sfrutterà le confezioni di latte per diffondere messaggi finalizzati a sensibilizzare la popolazione più fragile sui campanelli di allarme legati a un reato aumentato in maniera esponenziale.

L’azienda rapallese distribuirà, nelle prossime dieci settimane, 400.000 confezioni di latte intero e parzialmente scremato (in bottiglie da un litro) su cui sarà applicata una vignetta realizzata dall’artista del Tigullio Enrico Macchiavello che raffigura, sullo sfondo di un tipico paesaggio della costa ligure, un carabiniere che fornisce indicazioni e consigli a un’anziana donna proprio per metterla in guardia contro le truffe agli anziani.

L’immagine è accompagnata dalla scritta “Attenti alle truffe” e dall’invito a chiamare sempre il numero telefonico del pronto intervento 112 in caso di dubbi o situazioni in cui sconosciuti si presentano alla porta o telefonano millantando di avere bisogno di denaro con le scuse più varie: si va dai finti avvocati ai finti poliziotti che denunciano un incidente mai avvenuto in cui sono coinvolti parenti a finti tecnici del gas che, con la scusa di controllare contatori e tubature, riescono a entrare in casa e a mettere le mani su gioielli e altri oggetti di valore.

L’iniziativa si incardina in una più ampia campagna di prevenzione e contrasto al fenomeno delle truffe agli anziani avviata dal comando generale dell’Arma dei Carabinieri attraverso incontri con i cittadini presso associazioni, parrocchie e altri luoghi di riunione, eventi, manifestazioni pubbliche e molteplici altre iniziative organizzate su tutto il territorio nazionale. Nell’ultimo anno i militari del comando provinciale di Genova hanno denunciato 100 persone a piede libero con l’accusa di truffa, e ne hanno arrestate 30. Un reato contro cui aumentano, appunto, le iniziative di sensibilizzazione non soltanto per mettere in guardia, ma anche per invitare le vittime a non vergognarsi e a rivolgersi subito alle forze dell’ordine.