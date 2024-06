Genova. Due uomini sono stati denunciati dai carabinieri con l’accusa di truffa e sostituzione di persona per avere usato i dati di un 68enne genovese, carpiti in modo illecito, per cambiare a sua insaputa tutte le forniture delle utenze.

I carabinieri approfondito le indagini nell’ambito dell’attività contro le truffe telefoniche e sono risaliti a un 50enne cittadino marocchino domiciliato a Pegli e a un 43enne residente in provincia di Napoli, amministratore unico di una società energetica campana.

Gli accertamenti hanno evidenziato come il 43enne fosse riuscito a carpire alla vittima una serie di informazioni al telefono, informazioni poi passate al complice, che le ha usate per cambiare tutti i contratti intestati al 68enne spacciandosi per lui.

La segnalazione dell’uomo sulla truffa di cui era stato vittima ha consentito di risalire ai due e di denunciarli. Nei giorni scorsi i carabinieri del comando provinciale di Genova e il Centro Latte Rapallo – Latte Tigullio hanno lanciato una nuova campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani: a partire dal 27 giugno verranno distribuite 400.000 confezioni di latte per diffondere messaggi finalizzati a sensibilizzare la popolazione più fragile sui campanelli di allarme legati a un reato aumentato in maniera esponenziale.

Su ogni bottiglia distribuita è presente una vignetta realizzata dall’artista del Tigullio Enrico Macchiavello che raffigura, sullo sfondo di un tipico paesaggio della costa ligure, un carabiniere che fornisce indicazioni e consigli a un’anziana donna proprio per metterla in guardia contro le truffe agli anziani.

L’immagine è accompagnata dalla scritta “Attenti alle truffe” e dall’invito a chiamare sempre il numero telefonico del pronto intervento 112 in caso di dubbi o situazioni in cui sconosciuti si presentano alla porta o telefonano millantando di avere bisogno di denaro con le scuse più varie: si va dai finti avvocati ai finti poliziotti che denunciano un incidente mai avvenuto in cui sono coinvolti parenti a finti tecnici del gas che, con la scusa di controllare contatori e tubature, riescono a entrare in casa e a mettere le mani su gioielli e altri oggetti di valore.