Trenitalia, cosa cambia con l’orario estivo in Liguria: ecco i nuovi collegamenti per le Riviere

Genova. Da domenica 9 giugno si arricchisce l’offerta ferroviaria in Liguria con l’entrata in vigore dell’orario estivo di Trenitalia che include nuove destinazioni e collegamenti. Ecco le principali novità

PIÙ SERVIZI PER LE RIVIERE E LE 5 TERRE

I nuovi collegamenti, programmati in accordo e finanziati da Regione Liguria, potenziano i servizi nelle fasce orarie serali e notturne nel fine settimana tra Sestri Levante e La Spezia, Recco e Sestri Levante, Savona-Ventimiglia e ritorno in tutto il periodo estivo fino al 15/16 settembre.

Implementate, anche in orario diurno, le corse da Genova per Sestri Levante nei fine settimana e nei giorni festivi e per Savona il sabato.

Inoltre, sempre a partire dal 9 giugno, nove collegamenti 5 Terre Express prolungano le corse nella tratta da Levanto a Sestri Levante. Qui di seguito il dettaglio:

19 collegamenti regionali sulla linea Savona – Sestri Levante ritorneranno, per tutta l’estate, a fermare a Genova Vesima.

OFFERTA INTERMODALE PIÙ RICCA PER LE LOCALITA’ DELLA LIGURIA

Continua a crescere l’offerta intermodale, con i 93 collegamenti al giorno per Lerici e fino a 135 per Porto Venere di recente attivazione. Acquistando il biglietto treno+bus in un’unica soluzione è possibile raggiungere, da qualsiasi località italiana, le splendide località del Golfo dei Poeti, viaggiando con il treno fino a la Spezia Centrale e proseguendo con i bus nell’ultima parte del viaggio.

Questi ultimi collegamenti intermodali si aggiungono ai Link treno+bus che permettono di raggiungere i Borghi Marinari di Bergeggi, Torre del mare, Noli, Finalborgo, la Spiaggia del Malpasso o Varigotti con l’arrivo in treno alla stazione di Savona o Finale Ligure da cui partono i bus che proseguono il viaggio verso le bellissime spiagge del ponente ligure.

Novità di quest’anno per il San Fruttuoso Link, (treno+battello, con i nuovi collegamenti che consentono la partenza anche dal Porticciolo di Recco e che raggiungono in circa 45 minuti la Baia di San Fruttuoso, con fermata intermedia nella località di Punta Chiappa. Per acquistare in un’unica soluzione il biglietto treno + battello basta digitare come stazione di arrivo o di partenza Punta Chiappa o Baia di San Fruttuoso.

TRENITALIA, AZIENDA PET FRIENDLY

Sui treni del Regionale, gli animali di piccola taglia possono sempre viaggiare gratis a bordo di un trasportino. Gli appassionati delle due ruote in Liguria, invece, potranno trasportare le proprie bici gratuitamente. Viaggiare con Trenitalia in estate sarà più conveniente grazie alle numerose offerte e promozioni pensate per ogni tipo di passeggero: agevolazioni per famiglie, bambini, giovani under 30, per chi viaggia in due, ma anche in gruppo.