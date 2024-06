Treni, associazioni contro il piano estivo di Regione e Trenitalia: “Dimenticati i tre quarti del territorio ligure”

Genova. “Come ogni estate, la Regione parla di potenziamento del servizio, ma dimentica i tre quarti del territorio ligure, Genova compresa, e grandissima parte delle richieste fatte dagli utenti”.

A protestare sono Wwf Genova, Fridays for Future Genova e le associazioni Sì Tram, MobiGe, Famiglie senza auto, Pendolari Novesi e Utenti Unici del Trasporto Pubblico, che puntano il dito contro il piano di potenziamento dei collegamenti previsto da Trenitalia per l’estate. Le principali novità sono più Intercity nelle Cinque Terre, collegamento diretto con Bardonecchia nel fine settimana, potenziamento del servizio per le riviere e nuovi servizi intermodali, ma per le associazioni si tratta di provvedimenti non sufficienti.

“In previsione dell’orario estivo, puntualmente come ogni anno la Regione annuncia ‘potenziamenti’ che peraltro

risultano essere in gran parte gli stessi da anni, e finiscono per interessare solo una porzione limitata del territorio

regionale – tuonano – Il servizio ‘potenziato’ però non arriva a Genova, è solo per i turisti. I cittadini che, attraverso le tasse e le elevate tariffe pagano la maggior parte del servizio, vengono ignorati. Così come sono trascurati i collegamenti con la

Riviera di Ponente e le aree interne, dalla Valle Scrivia e Val Polcevera alle Valli Stura ed Orba, per di più colpite dalla

decurtazione del servizio estivo. Per la Regione, Busalla, così come Ventimiglia, o Varazze o Mele, o Savona, o Arcola o Santo Stefano Magra, per citare località a caso sulla mappa della Liguria, semplicemente, è come se non esistessero”.

I potenziamenti previsti, proseguono le associazioni, sono un Genova Principe-Sestri Levante al mattino del sabato e domenica ed un Genova PPSavona (non oltre) al sabato mattina. Analogamente, sono trascurati durante l’intero anno i servizi interni a Genova. La bretella Voltri-Borzoli è in corso di connessione al bivio Polcevera ed al Terzo Valico in modo che da essa passino in un prossimo futuro i regionali veloci ed i merci, ma la Regione ha deciso che non ci sarà alcun incremento delle

frequenze. Anzi, il servizio peggiorerà per la mancanza a Sestri Ponente dei regionali veloci che vi fermavano, con conseguente afflusso degli utenti sui regionali lenti. E vogliono caricarci su anche i croceristi. Intanto adesso di notte le partenze da Brignole verso Voltri restano alle ore 20:40, 21:35, 21:56, 23:53 e 00:36, quest’ultimo operato con bus, mentre un

tempo era gestito – come è logico che sia – con treno”.

La situazione per i pendolari non è migliore dalla riviera di Ponente verso Genova: “L’ultimo treno da Ventimiglia verso Genova rimane alle 20 (19:57), e di fatto la gran parte delle località cosidette ‘minori’ della riviera di Ponente è priva di servizio in orario serale. Magari, con fatica, in riviera di Ponente da Genova si riesce ad andare, ma poi tornare non è previsto. Recarsi a prendere un gelato ad Arenzano o a Celle da Busalla o da Rossiglione la sera? Il treno, anzi il trasporto pubblico non è un’opzione: dopo le 21 – mezz’ora più mezz’ora meno – niente treni, neanche venerdì e sabato sera e festivi, tralasciando (si fa per dire) i tradizionali “buchi” d’orario durante il giorno, e quelli del sabato e nei festivi”.

“Nessuno qui si lamenta per un incremento del servizio: ben vengano i potenziamenti nel Levante. Ma essi non risolvono comunque criticità anche annose – concludono le associazioni – Tutta la regione merita e necessita di potenziamenti del servizio, non solo alcune sue parti, magari solo in virtù del fatto che c’è domanda turistica e forse il timore di una “brutta figura” in termini di immagine”.