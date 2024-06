Treni, circolazione interrotta sulla Genova-Acqui Terme per i prossimi tre weekend

Genova. Proseguono i lavori del Nodo ferroviario di Genova. Dalle ore 00.01 del sabato alle ore 22.00 della domenica nei prossimi fine settimana 8-9, 15-16 e 22-23 giugno, la circolazione sulla linea Genova-Acqui Terme sarà interrotta tra Campoligure e Genova.

Inoltre per interventi programmati sulla linea Genova Voltri- Genova Brignole nei pressi di Genova Santa Limbania dal 7 al 10, dal 14 al 17 e dal 21 al 24 giugno non sarà utilizzabile l’itinerario per la stazione sotterranea di Genova Piazza Principe, i treni arriveranno e partiranno dalla stazione in superficie e non potranno effettuare fermata alla fermata di Genova Via di Francia.

Di conseguenza i treni regionali circoleranno tra le stazioni di Acqui Terme e di Campo Ligure-Masone e viceversa. Prevista la riprogrammazione del servizio con bus tra le stazioni di Campo Ligure-Masone e Genova Brignole e viceversa con fermata a Genova Cornigliano, Sampierdarena e Piazza Principe e modifiche degli orari con aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale.

I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, perciò Trenitalia consiglia di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

Questi disagi andranno sommarsi a quelli previsti per tutto il mese di giugno a causa dei lavori tra Principe e Brignole e nell’ambito di Voltri.