Cinque ‘trekking urbani’ per promuovere uno stile di vita sano: in arrivo il primo percorso e l’app

Genova. Sfruttare gli spazi all’aria aperta e il clima mite di Genova per promuovere uno stile di vita attivo e sano, attraverso l’idea che sport e attività all’aria aperta siano imprescindibili nella quotidianità e diventino elementi fondamentali nell’educazione delle persone anche per contrastare e prevenire malattie croniche, come diabete e obesità.

È l’obiettivo del progetto “Gli anelli del benessere“, lanciato lo scorso anno dall’health city manager Luciano Grasso nell’ambito della progettualità di Health City Genoa del 2023 e oggetto di un bando di sponsorizzazione. La città ripensata come una palestra a cielo aperto in cui creare percorsi di trekking urbano, corredati da apposita cartellonistica per fornire informazioni di tipo storico-architettonico, informazione tecniche sulla lunghezza e una serie di consigli su come affrontare la camminata, con QR Code per fornire dettagli e audio guide dei punti di interesse.

Ogni percorso sarà reso disponibile anche all’interno dall’app komoot già disponibile sugli app store di Android e iOS: i percorsi, infatti, verranno inseriti nella piattaforma. Dalla app, gratuita, sarà possibile scaricare la zona di interesse e la mappa. Il progetto, realizzato grazie a un contributo non condizionato di Novo Nordisk, vedrà la realizzazione, entro il 2024, del primo dei cinque percorsi sul territorio del Municipio Centro-Est.

Il percorso Centro-Est si snoda per una lunghezza pari a 5,4 km con un dislivello di 186 metri a partire da piazza Caricamento, attraverso una parte di centro storico, per attraversare il quartiere del Carmine, salire in zona Castelletto fino ad arrivare a castello Bruzzo, ridiscendendo verso l’Albergo dei Poveri e ritornare attraverso il centro storico al punto di partenza. È prevista l’installazione di tre mappe lungo il percorso che saranno posizionate in piazza Caricamento, in piazza Goffredo Villa e vicino all’Albergo dei Poveri. Sui cartelli saranno indicati i principali punti di interesse storico-artistico, nei dintorni, le fermate dei mezzi pubblici più vicini, per chi voglia percorrere solo una parte del percorso.

È inoltre prevista l’installazione di una dozzina di placche con QrCode, che una volta inquadrati attiveranno un commento vocale che descriverà le zone di interesse, le emergenze architettoniche o fornirà consigli su come dosare le forze lungo il tragitto. Il primo percorso sarà funzionale alla realizzazione degli altri quattro: “Val Bisagno”, “Ponente”, “Medio Levante” e “Levante”, a seguito della raccolta dati del gradimento da parte dell’utenza.

“Grazie a questo progetto, realizzato con la struttura dell’Health City Manager che lo ha predisposto, sarà possibile scoprire le meraviglie della nostra città in maniera sana e salutare. Presto avremo il primo percorso, quello del Municipio Centro-Est, ma non vogliamo che nessuna delegazione venga lasciata indietro e stiamo lavorando per la realizzazione di altri quattro percorsi da Ponente a Levante”, ha detto l’assessora al Marketing Territoriale Francesca Corso.

“Questo progetto è nato e fa parte della progettualità Health City che abbiamo presentato al sindaco nel maggio del 2023 – aggiunge l’health city manager del Comune di Genova Luciano Grasso – Nell’ambito del programma internazionale Cities Changing Diabetes promosso da Novo Nordisk abbiamo partecipato a un bando grazie al quale abbiamo ottenuto un finanziamento”.

“City Changing Diabetes è un progetto globale nato nel 2014 di cui l’Italia è il primo paese per numero di città coinvolte, più di 70 comuni con ben 20 capoluoghi di provincia – è il commento di Marco Salvini, External Affairs Sr Director Novo Nordisk – In pratica circa il 22 per cento della popolazione. Siamo convinti che la lotta alla cronicità richieda un approccio condiviso multisettoriale e multistakeholder che coinvolga tutti noi. E oggi come Novo Nordisk rinnoviamo il nostro impegno per guidare il cambiamento nella promozione e sviluppo di azioni concrete e sinergiche in tal senso”.

“Questo progetto è dedicato a chi vuole migliorare il proprio stile di vita, in particolare le persone diabetiche o in sovrappeso. Credo fermamente che una vita sana e una corretta alimentazione siano fondamentali per prevenire molte patologie – dice Stefania Cosso, assessora alla Cittadinanza attiva del Municipio I Centro Est – “Gli Anelli del Benessere” ci invita a muoverci di più, godendoci le bellezze del nostro Municipio attraverso percorsi urbani che offrono non solo benefici fisici, ma anche un arricchimento culturale con informazioni storico-architettoniche e consigli pratici per camminare al meglio”

“Grazie a tutti coloro che hanno collaborato per rendere una realtà questo progetto pilota partito nel 2018 con le comunità del benessere, convinta che gli stili di vita sani siano fondamentali per la salute delle persone – conclude la consigliera regionale Sonia Viale, promotore del percorso da assessore regionale alla Sanità – Complimenti al Comune e all’Assessorato al Marketing Territoriale per aver sostenuto un progetto creativo e aver trovato aziende illuminate che hanno creduto in questo percorso per rendere Genova una città sempre più intelligente con la capacità di integrare le più moderne tecnologie, i servizi e le infrastrutture per diventare più efficiente e vivibile a beneficio degli abitanti, dei turisti e delle imprese”.