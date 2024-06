Trattative, acquisti, conferme, ecco gli affari conclusi dalla Serie C alla Prima Categoria

Genova. Trattative, acquisti, conferme, ecco gl affari conclusi dalla Serie C alla Prima Categoria. Serie C L’argentino Juan Ignacio Brunet è un nuovo centrocampista del Sestri Levante. Il neo ‘corsaro’ arriva dal Rotonda (Potenza), Serie D, girone H. La società del presidente Risaliti si era, in precedenza, assicurata il diritto alle prestazioni sportive di Nicolas Parravicini, ex Nocerina e RG Ticino Serie D Tommaso Rimondo passa dal Ligorna alla Sanremese: il neo centrocampista offensivo di mister Gori, vanta un passato nel settore giovanile del Genoa Paolo Mancuso entra a far parte del Vado, ricoprendo il ruolo di direttore sportivo “Si riparte con nuovi stimoli, pronto a dare tutto me stesso per questa società gloriosa – afferma l’ex Sestri Levante – sono a disposizione della famiglia Tarabotto, per far sì che questo nuovo ‘progetto’ possa portare soddisfazioni. Eccellenza Michael Ventre lo scorso anno in forza all’Imperia, è passato al giocare con il Celle Varazze, andando a rinforzare il reparto offensivo della squadra che prevede anche la presenza di Battaglia e Righetti.

Viviano Rolando è il nuovo ds del Loano San Francesco.

Promozione

La Sammargheritese 1903 è felice di comunicare di essersi assicurata le prestazioni sportive di Daniele Massaro, attaccante classe ‘91. Per Massaro, nelle ultime sette stagioni con la casacca del Golfo Paradiso, è un ritorno alla Sammargheritese dato che già nelle stagioni 2015/16 e 2016/17 aveva vestito la casacca arancione nel campionato di Eccellenza e realizzando in tutto 18 reti, che sommate a quelle realizzate complessivamente in carriera tra Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, raggiungono la cifra di ben 178 marcature.

Marco Corrado è il nuovo allenatore del Magra Azzurri, squadra che milita nel campionato di Promozione, girone B. Corrado lacia la panchina del Santerenzina, società allenata nell’ultima stagione: il suo posto verrà preso da Gabriele Sabatini.

Prima Categoria

La Riese (Prima Categoria D) ha deciso di affidare la panchina a Cristian Fiorito, lo scorso anno alla Corniglianese.