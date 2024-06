Trasporto pubblico, nuove paline intelligenti a Chiavari

Chiavari. Il Comune di Chiavari, in collaborazione con AMT, ha installato una nuova palina intelligente presso la fermata bus attigua alla stazione ferroviaria di Corso Assarotti. Si tratta del primo dispositivo presente sul territorio extraurbano della Città Metropolitana di Genova. Il pannello elettronico permette ai passeggeri in attesa di visualizzare gli orari di transito degli autobus ma anche comunicazioni d’interesse, come informazioni su manifestazioni, deviazioni e allerte meteo.

“Continuiamo a lavorare, in sinergia con AMT, per incentivare e potenziare il trasporto pubblico, attraverso iniziative che possano andare incontro alle necessità dell’utenza. La nuova palina intelligente è uno dei tanti servizi, come la linea gratuita 902 e l’overnight bus, che abbiamo voluto mettere a disposizione dei viaggiatori, soprattutto in una delle fermate strategiche della città, ovvero quella della stazione ferroviaria. La nostra intenzione è quella di estendere il progetto ad altre zone cittadine” dichiara l’Assessore ai Trasporti, Alessandra Ferrara.

“L’evoluzione del servizio passa anche attraverso il potenziamento degli strumenti di comunicazione a disposizione dei cittadini. Fornire più informazioni ai viaggiatori vuol dire incrementare la facilità d’uso del trasporto pubblico e renderlo così sempre più attrattivo. La prima palina elettronica installata qui a Chiavari è un primo passo in questa direzione – dichiara Ilaria Gavuglio, presidente AMT – La sinergia con le amministrazioni ci permette di lavorare insieme al miglioramento continuo del trasporto pubblico, per farlo diventare la prima scelta di mobilità dei cittadini in un’ottica fortemente sostenibile”.