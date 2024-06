Genova e la Corsica (ancora) più vicine: da oggi attivo il collegamento con Ajaccio

Genova. Parte oggi la nuova linea Genova-Ajaccio di Moby, la novità di questa stagione che segna i 50 anni della compagnia al servizio della Corsica.

Presentata ufficialmente tra le novità della stagione 2024 allo scorso TTG di Rimini per il mercato italiano e all’ITB di Berlino per il mercato internazionale, la nuova linea va ad arricchire ancora di più l’offerta di Moby per l’isola. La tratta si unisce alle storiche Genova-Bastia e Livorno-Bastia, al ritorno della Piombino-Bastia e alla Santa Teresa di Gallura-Bonifacio, attiva tutto l’anno. L’inaugurazione di questa nuova tratta permetterà così ai turisti diretti verso il centro e il sud della Corsica di arrivare direttamente a destinazione, senza dover attraversare tutta l’isola.

Alle novità di Moby per la Corsica si aggiungono l’utilizzo di un naviglio più moderno e una stagionalità più lunga con partenze da marzo fino a novembre. Sulla linea Genova-Ajaccio-Genova, che sarà attiva fino al 30 settembre, verranno effettuate quattro partenze settimanali a/r a giugno e luglio e sei partenze settimanali a/r ad agosto e settembre, con orari diversi: Genova-Ajaccio con partenza alle 21.00 e arrivo alle 6.00, Ajaccio-Genova con partenza alle 23.59 e arrivo alle 8.00. Le navi che effettueranno questo collegamento in prosecuzione o in partenza da Porto Torres e che si alterneranno su questa linea sono la Moby Tommy e la Moby Ale Due dotate di tutti i comfort per permettere ai passeggeri di viaggiare in totale relax.

“Siamo certi – dice Eliana Marino, direttore commerciale Moby – che questo collegamento sarà di grande attrattiva per tutti i passeggeri del Nord Italia, ma anche di Francia, Germania e Svizzera, che vogliono visitare l’area sud occidentale della Corsica. Una grande novità che rafforza il nostro network e consolida il nostro rapporto storico con l’Ile de Beauté”.