Tragedia a Vesima, sub 46enne muore stroncato da un malore prima di immergersi

Genova. Tragedia questa mattina nel Ponente genovese. Un sub di 46 anni è morto sulla spiaggia di Vesima poco prima di immergersi in mare.

L’allarme è scattato verso le 8.45. L’uomo stava partecipando al briefing con altre persone prima di iniziare l’escursione sottomarina quando improvvisamente si è sentito male ed è andato in arresto cardiaco.

I suoi compagni hanno immediatamente chiamato i soccorsi tentando di rianimarlo. Sul posto sono giunti i militi della Croce Verde Praese, l’automedica Golf 2 del 118 di Genova, la capitaneria di porto e le volanti della polizia.

Nonostante le numerose manovre per cercare di riportarlo in vita non c’è stato nulla da fare. I medici hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo tra lo sgomento degli altri sub.