Toti resta ai domiciliari. Piana: “Dispiaciuti ma andiamo avanti”, Natale (Pd): “Basta accanimento terapeutico”

Genova. “La decisione di rigettare la richiesta di revoca della scarcerazione di Giovanni Toti ci lascia dispiaciuti. Avremmo voluto che il governatore democraticamente eletto a larga maggioranza potesse tornare pienamente alle sue funzioni”.

Lo ha detto il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana commentando il provvedimento della giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni che ha respinto l’istanza del legale di Toti.

“Il nostro dovere – prosegue Piana – come abbiamo dimostrato in queste settimane, è quello di portare avanti il lavoro della giunta regionale continuando a favorire lo sviluppo della Liguria in tutti i settori. Gli ottimi risultati su Pil, export, occupazione e turismo ci danno ragione. Siamo vicini a Giovanni, auspichiamo possa tornare al più presto dimostrando di aver agito sempre per l’interesse supremo dei liguri e del territorio”.

Di tutt’altro avviso il segretario regionale del Pd, Davide Natale: “Basta accanimento terapeutico nei confronti dei cittadini liguri – dice all’agenzia Dire – la Liguria ha bisogno di un presidente nel pieno delle proprie funzioni. Chiediamo a Toti un atto di responsabilità e trasparenza: si dimetta e consenta ai liguri di andare al voto al più presto“.

Natale, che è anche consigliere regionale, aggiunge: “Si prenda atto che non si può più andare avanti in questo modo: ci sono sfide importantissime da affrontare, voler mantenere questa situazione è l’ennesimo e sempre più pesante attacco che questo centrodestra sta facendo ai liguri, alle imprese liguri e a quelle che vogliono venire a investire in Liguria”.

Anche per Fabio Tosi, capogruppo del M5s in consiglio regionale, è l’ora delle dimissioni: “L’unica via è quella del voto: lo diciamo dall’8 maggio e lo continuiamo a ribadire oggi più che mai, visto che non è stata accolta la richiesta di revoca degli arresti domiciliari presentata dal legale di Toti. A ben vedere, lo spartiacque per una revoca non era, dunque, la tornata per le elezioni europee: leggendo le motivazioni del Gip, gli inquirenti confermano di temere il rischio di inquinamento probatorio. Punto. Quanto basta per chiedere ancora una volta le sue dimissioni. D’altronde, quello dei condizionamenti è un sospetto che abbiamo avuto in tanti. E il motivo è semplice: la compagine totiana è maestra di pressioni, soprattutto mediatiche”.

“Basta rivedere lo show messo su la settimana scorsa in Consiglio regionale dai “tifosi” di Toti e della maggioranza regionale seduti nel pubblico, per avere un’idea della macchina arancione che non si ferma davanti a niente. La Giunta ligure si è arroccata nel Palazzo di Piazza De Ferrari, continua a occupare via Fieschi e non vuole mollare le poltrone. Le non dimissioni del presidente agli arresti domiciliari da oltre 40 giorni e della sua Giunta continuano ad arrecare un grave danno d’immagine alla nostra regione. Ora basta”, conclude.