Toti, attesa la decisione sulla revoca dei domiciliari: crocevia politico per il futuro della Liguria

Genova. Potrebbe arrivare già oggi la decisione della gip Paola Faggioni sull’istanza di revoca degli arresti domiciliari per il presidente ligure Giovanni Toti presentata lunedì dall’avvocato Stefano Savi. I termini scadono venerdì, ma non è escluso che la risposta esca con un giorno di anticipo visto che nel frattempo la Procura ha dato parere negativo, paventando non tanto il rischio di reiterazione del reato, quanto quello di inquinamento delle prove finché la fase istruttoria non sarà terminata.

Savi aveva depositato l’istanza non a caso la mattina dopo le elezioni, dato che una delle motivazioni addotte nell’ordinanza di custodia cautelare era il pericolo di ripetere il presunto meccanismo corruttivo in occasione del voto imminente. Secondo l’avvocato sarebbero venute meno le esigenze cautelari, compresa la tutela della prova, poiché “la stessa presenza dell’indagine, con le contestazioni mosse dai Pm”, sarebbe “tale da inibire ogni reiterazione di azioni simili a quelle contestate, in attesa del giudizio”.

In caso di revoca degli arresti domiciliari potrebbe scattare una misura più lieve, come l’obbligo di firma, che in ogni caso però non impedirebbe a Toti di tornare in carica come presidente, dato che la sospensione è legata esclusivamente al suo attuale impedimento fisico. E questo elemento, secondo i pm, metterebbe a rischio le indagini, che sono ancora in pieno svolgimento. Anche questo punto era stato contestato da Savi: “La sospensione dalla funzione di presidente legata alla misura cautelare andrebbe a connotarsi come una vera e propria decadenza, non prevista dalla legge proprio per tutelare la volontà popolare espressa con libere elezioni”.

A dimostrare che l’inchiesta è tutt’altro che conclusa è il blitz messo in atto ieri dalla guardia di finanza nel palazzo della Regione. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno passato al setaccio per ore gli uffici della segreteria generale, segno che esistono ancora documenti potenzialmente cruciali per lo sviluppo delle indagini. A ciò si aggiunga che i magistrati devono ancora sentire diversi testimoni (tra cui il sindaco di Genova Marco Bucci) e che sono ancora in corso le analisi sui dispositivi sequestrati agli indagati. Per tutti questi motivi è molto probabile che l’istanza venga totalmente respinta, com’era accaduto del resto nei giorni scorsi per l’imprenditore Aldo Spinelli e per l’ex presidente dell’Autorità portuale Paolo Emilio Signorini.

Il nodo degli arresti domiciliari è un crocevia politico, oltre che giudiziario. Esclusa a più riprese l’ipotesi di dimissioni in cambio della libertà (anche dallo stesso Toti, nel messaggio fatto arrivare al Consiglio regionale), tutto rimarrà congelato finché il governatore non potrà confrontarsi direttamente coi suoi alleati. I quali da oltre un mese ripetono che “deciderà lui”, anche se appare scontato che il controllo della situazione lo hanno in mano i leader nazionali dei partiti (Salvini, Tajani e soprattutto Meloni) che dovranno valutare se converrà andare avanti con un presidente indagato o affrontare nuove elezioni per togliersi il dente.

I tempi, insomma, si prefigurano piuttosto lunghi. Un’attesa che tutto sommato conviene a tutti, perché votare dopo l’estate significherebbe avere già pronte alleanze e soprattutto candidati. Centrodestra e progressisti inizieranno a parlarne seriamente una volta archiviati il secondo turno delle amministrative e la commissione europea. Ed entrambi gli schieramenti sanno bene che stavolta il nome non si potrà sbagliare, dato il sostanziale equilibrio disegnato dal voto per le europee che può rompersi solo con l’emersione di una figura in grado di convincere l’elettorato più incerto. Compresi gli astensionisti che ormai, in Liguria e non solo, valgono il 50%.