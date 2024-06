Toti arrestato, Piana resiste: “Avanti così sino a fine mandato, abbiamo le carte in regola”

Genova. Quanto può stare la Regione Liguria con un “supplente” alla guida della giunta? “Per me anche stare fino a fine mandato, abbiamo tutti i requisiti e le carte in regola, salvo scelte diverse del presidente Toti”. Ne è convinto Alessandro Piana, presidente ad interim finché il governatore rimarrà agli arresti domiciliari, che oggi ha convocato un punto stampa durante la seduta del consiglio regionale dedicata alla mozione di sfiducia presentata dalla minoranza contro la giunta Toti.

“Politicamente regge e anche amministrativamente – sottolinea Piana -. Parlo a livello di funzionamento della macchina, poi se ci sono altre considerazioni politiche che verranno prese in altre stanze, non mi è dato saperlo”. E dal punto di vista dell’opportunità politica? “Ad oggi siamo alla terza settimana se non sbaglio, mi sembra prematuro mettere le mani avanti. Fossimo al terzo mese con un filotto di insuccessi prenderei in considerazione questo argomento”, risponde ai cronisti.

Parlando davanti alle telecamere di media locali e nazionali Piana ha passato in rassegna quelli che ritiene i successi politici della giunta: i lavori sul Bisagno, la nuova diga, gli ospedali, le strutture scolastiche e universitarie, le ciclovie, i fondi alle imprese e all’entroterra, la riqualificazione degli edifici scolastici: “Per questo è cruciale garantire la continuità amministrativa evitando danni finanziari e sociali derivanti dall’interruzione degli stessi, consapevoli che molto è stato fatto e altrettanto c’è ancora da fare. La maggioranza di centrodestra è compatta, al servizio di tutti i liguri e non solo di chi l’ha votata a stragrande maggioranza, nel rivendicare un modello di sviluppo che ha portato risultati tangibili e nel confermare la fiducia al presidente democraticamente eletto Giovanni Toti”.

La mozione di sfiducia verrà ovviamente respinta, visto che la maggioranza ha fatto quadrato intorno a Toti. “La minoranza ribadisce che è un atto politico: viene da domandarsi perché in questi nove anni non l’abbiano presentata prima – accusa Piana -. Detto questo ribadiamo piena fiducia al presidente Toti. Ancora venerdì scorso la giunta ha portato 34 delibere. In questi anni abbiamo portato molti risultati che sono sotto gli occhi di tutti, tutti i settori produttivi stanno crescendo. È normale che ci siano tanti controlli visti i miliardi di euro investiti sul nostro territorio”.

Dunque si va avanti a oltranza. “La politica non è in stallo in questa regione“, ribadisce Piana. Ma il dubbio che alcune procedure possano arenarsi rimane, come dimostrano i dubbi del viceministro leghista Edoardo Rixi sulla vicenda del nuovo presidente dell’Autorità portuale. “La nomina spetta in forma esclusiva al Governo e viene fatta indipendentemente dal presidente ad interim o presidente ordinario – ribatte Piana, che si era già detto disponibile a dare l’intesa -. Siamo in una situazione straordinaria in cui anche il ministero vuole capire alcune logiche che hanno determinato i rinnovi di concessione. La Regione eventualmente può emettere un parere non vincolante, da sempre. Non vedo perché la presenza momentanea del sottoscritto debba ritardare un iter che è già nelle carte. Evidentemente serve più tempo per individuare una figura che abbia tutti i requisiti e le garanzie”.

Nel messaggio di Toti letto da Bozzano si prevede già una sconfitta del centrosinistra alle prossime elezioni. Allora perché non affrontarle subito? “Anche se dovesse dimettersi il presidente o il sottoscritto oggi non si andrebbe a elezioni prima di tre mesi – replica Piana – Detto ciò è chiaro ed evidente che il presidente incontrato da Giampedrone abbia tutto il diritto di presentare le proprie memorie e portare avanti la propria azione politica che ha portato risultati fondamentali e molti sono i risultati ancora da portare a casa secondo un cronoprogramma che non può subire dei ritardi”. E se ci sono scelte strategiche da prendere? “Le decidiamo autonomamente in giunta seguendo un iter, le indicazioni presidente le conosciamo.

Anche la scelta di incontrare l’assessore Giampedrone anziché il presidente ad interim ha destato qualche perplessità sul reale peso politico di Piana. Ma lui non si scompone: “Siamo in una situazione straordinaria, però non facciamo un romanzo di una faccenda che io considero del tutto normale: Giampedrone abita a poche centinaia di metri da Toti, si conoscono da lunga data, è stato anche sindaco del suo comune, trovo del tutto normale che sia stato lui a incontrarlo per avere una serie di disposizioni al riguardo. Nessuno detta l’agenda a nessuno, non arrivano fax da Ameglia o da altre parti, si continua a lavorare nell’attesa e nella speranza che Toti possa tornare il prima possibile a ricoprire il ruolo che ha ricoperto fino ad oggi”.

Al di là delle dichiarazioni istituzionali, appare verosimile che il destino della giunta Toti si deciderà dopo lo spartiacque politico delle europee e comunque non prima che al presidente venga restituita la libertà, richiesta che ad oggi il suo avvocato non ha nemmeno presentato sapendo che verrebbe respinta. Ed è chiaro, come esplicitato ieri dai vertici di Fratelli d’Italia alla chiusura della campagna elettorale, che Toti dovrà parlare coi leader nazionali Meloni, Tajani e Salvini per ottenere una riconferma politica. Insomma, la giunta sembrerebbe appesa a dinamiche in buona parte lontane dalla Liguria. Ma Piana chiosa: “I salami sono appesi…”.