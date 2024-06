Genova. Si prospettano tempi bui per i 134 lavoratori della Tossini, storica azienda alimentare di Avegno – specializzata nella produzione di focaccia e dolci – sia per quanto riguarda l’attivazione degli ammortizzatori sociali sul fronte della ripresa delle attività.

La Tossini è stata quasi interamente distrutta da un incendio divampato il 2 giugno scorso.

Questa mattina dipendenti e sindacati di Tossini hanno tenuto un presidio davanti al palazzo della Regione Liguria, in piazza De Ferrari, e chiesto un incontro con il presidente ad interim Alessandro Piana e l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana per cercare di arrivare al più presto a soluzioni concrete.

“Al momento ci sono 134 lavoratori Tossini e quindi 134 famiglie del territorio che non hanno alcuna indicazione su quando potranno accedere agli ammortizzatori sociali e su quando e come l’azienda potrà riprendere la produzione – dicono Donatella Lamanna, segreteria Fai Cisl Liguria, Laura Tosetti, segretaria Flai Cgil Genova e coordinatrice Liguria e Valeria Rabaglia, segreteria generale Uila Liguria – i problemi sono di ordine burocratico ma anche logistico”.

L’incontro chiesto con la Regione Liguria a margine del presidio ha l’obiettivo di sbloccare alcune situazioni di stallo. L’ente potrebbe da un lato fungere da facilitatore dall’altro – quello dei finanziamenti e del credito – offrire soluzioni effettive. “Noi ci siamo e mettiamo a disposizione tutti gli strumenti in nostro possesso – afferma l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana – attraverso Filse possiamo accompagnare la ricerca di liquidità con un fondo rotativo attraverso Filse, esistono inoltre dei bandi aperti per le aree di crisi non complessa che potrebbero aiutare sia per il ripristino dello stabilimento andato in fiamme sia per l’eventuale sistemazione di un nuovo centro, inoltre possiamo dialogare con Città metropolitana per attivare una navetta se ci sarà l’esigenza di trasportare i lavoratori dalla zona di Avegno ad altra sede”.

Tossini ha versato lo stipendio di maggio e presto dovrebbe riuscire a versare anche giugno e quattordicesima mensilità, ma il “dopo” è nebuloso. Domani ci sarà un incontro tecnico tra sindacati e Regione per la situazione della cassa integrazione, che sarà di tipo straordinario. Ma per l’avvio della pratica manca ancora un passaggio legato alla dichiarazione di non dolo da parte dei vigili del fuoco e del magistrato. Le sindacaliste di Cgil, Cisl e Uil battono il tempo: “Più si ritarda l’invio e il completamento della domanda all’Inps, più si allunga il periodo in cui 134 famiglie resteranno senza stipendio e senza ammortizzatore sociale”.

L’altro fronte è quello della ripresa della produzione dell’azienda Tossini, società sana oltre che con un brand molto noto. Alcune altre aziende del settore, non solo liguri, hanno offerto la loro solidarietà e anche la possibilità di alcuni spazi ma ripartire lontano da Avegno è complicato. Perché Tossini è una ditta – in senso stretto – familiare e legata al territorio.

“Maurizio Tossini, il patrono dell’azienda, lo ripete spesso – spiegano i sindacati – io non ho figli, la mia famiglia sono i lavoratori e per questo cerco di assumere se possibile interi nuclei, adesso il problema è che trasferire lontano 134 dipendenti significa svuotare un paese”.

Al momento la soluzione più percorribile per un ricollocamento della produzione passa attraverso Moconesi, in Val Fontanabuona, dove esiste un capannone che farebbe al caso di Tossini. Ma il dialogo con il Comune è ancora allo stato embrionale. “Servono soluzioni tampone – concludono i sindacati – ma serve anche un deciso cambio di passo nell’iter per la concessione della cassa integrazione e nell’individuazione di un’area per ricostruire l’attività”.