Tossini, i sindacati firmano il verbale di accordo sulla cassa integrazione straordinaria

Genova. Questa mattina le rappresentanze sindacali di Flai CGIL, Fai CISL e Uila UIL hanno firmato il verbale d’intesa con Regione, Confindustria e Tossini per l’accordo sulla cassa integrazione straordinaria nei confronti dei 129 lavoratori dell’azienda che si trovano in uno stato di estrema incertezza dallo scorso 2 giugno, quando un incendio ha distrutto lo stabilimento della Tossini.

“Si tratta dell’avvio di un percorso che deve essere estremamente rapido, ci aspettiamo tempi veloci per l’approvazione della cassa integrazione straordinaria” commentano Laura Tosetti, segretaria generale Flai CGIL Genova, Donatella Lamanna, segretaria regionale Fai CISL Liguria e Valeria Rabaglia, segretaria generale Uila UIL Liguria. “Vogliamo avere chiarezza sui tempi di erogazione, affinchè i lavoratori possano avere delle garanzie economiche in mancanza dello stipendio”, concludono.

Il verbale congiunto di approvazione della cassa integrazione straordinaria consentirà ai lavoratori di Tossini di accedere al fondo di garanzia regionale. Lo strumento permetterà, a partire da lunedì 1° luglio, alle filiali di Banca BPER di Avegno, Chiavari e Recco (ed eventuali altre filiali del territorio che potrebbero in un secondo momento aggiungersi) di anticipare la cassa integrazione per i prossimi 6 mesi in attesa dell’erogazione delle mensilità previste da parte dell’INPS.

L’opportunità era emersa ieri, durante l’incontro tenutosi negli uffici di Filse tra le sigle sindacali, l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana e l’assessore al Lavoro Augusto Sartori, per sopperire alla mancanza di continuità salariale conseguente all’incendio avvenuto lo scorso 2 giugno, giorno in cui si è interrotta l’attività del sito produttivo di Avegno.

“A meno di 24 ore dall’incontro di ieri è arrivata una risposta tempestiva alle richieste dei lavoratori, preoccupati di rimanere per qualche mensilità senza stipendio – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana – Grazie al fondo di garanzia regionale verrà garantita la continuità retributiva, che era la prima vera emergenza a cui porre rimedio. E in quest’ottica si è rivelato essenziale il contributo di Banca BPER che, sul solco di quanto ha rappresentato negli anni Carige per i cittadini liguri, si è dimostrata vicina alle esigenze del territorio”.

“Ringrazio Filse per la disponibilità immediata dimostrata nei confronti della situazione dell’azienda Tossini. Auspico che questo sia il primo passo verso una rapida totale ripresa dell’attività industriale e il conseguente reinserimento di tutti i lavoratori coinvolti”, conclude l’assessore Sartori.