“Tigullio salute estate”, il programma di Asl4 per potenziare i servizi nei mesi più affollati

Genova. In occasione del periodo estivo, l’Asl 4 promuove e potenzia ancora una volta i servizi di assistenza primaria rivolti ad adulti e bambini, residenti in Liguria e non solo.

“Tigullio Salute Estate 2024” è il progetto integrato messo in campo con il coinvolgimento attivo dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta, dei Medici di Continuità Assistenziale e di alcune Pubbliche Assistenze, in vista dell’afflusso turistico che interesserà tutto il Tigullio e in particolare le aree costiere.

«Questo progetto è un vero e proprio modello che rende capillare l’assistenza primaria su un territorio ad alta vocazione turistica, nell’ambito della filosofia della sanità diffusa a favore dei residenti e di tutte le persone che, a vario titolo, transitano in Asl 4 – dichiara l’Assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola -. Con “Tigullio Salute Estate” si consolida il rapporto tra cittadini, Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, figure professionali determinanti per la sanità del futuro coniugata con le risorse del PNRR: Accanto a questa progettualità, l’unità mobile Gulliver, con gli Infermieri di Famiglia e Comunità (IFeC) e l’assistente sociale, costituisce un valido strumento itinerante per lo screening del diabete, malattia dall’altissimo impatto sociale, e per l’educazione sanitaria con l’informazione sulla gestione delle ondate di calore e più in generale i servizi offerti dall’Asl».

«Questa nuova iniziativa – spiega il Direttore Generale dell’Asl 4, Paolo Petralia – rientra nella più ampia progettualità condotta dall’Azienda Sociosanitaria per rafforzare e rendere sempre più capillare l’assistenza primaria sul territorio, secondo il modello di sanità diffusa che, grazie a un lavoro di rete, favorisce servizi di prossimità. Come ormai di consueto, a implementare veramente le attività saranno anche le campagne di prevenzione e di promozione della salute condotte dagli Operatori con l’unità mobile Gulliver nei Comuni, costieri e montani, del nostro comprensorio».

Il progetto “Tigullio Salute Estate 2024” prevede l’implementazione dell’assistenza primaria attraverso:

• Dal 15/06/2024 potenziamento dell’ambulatorio “Il Medico di Tutti” nelle seguenti sedi e orari:

– Hub di Rapallo (Ospedale Nostra Signora di Montallegro, via San Pietro, 8) e Hub di Sestri Levante (Ospedale di via Terzi, 37)

Sabato dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00;

Domenica dalle ore 8.00 alle 12.00.

Accesso previa telefonata obbligatoria al numero 0185/371020, seguendo le istruzioni dell’Operatore.

Il servizio è gratuito per i residenti in Liguria e a pagamento per i non residenti (20 euro da versare attraverso lo Sportello dei pagamenti della Regione Liguria-Pago PA).

• Dal mese di giugno attivazione degli ambulatori diurni di Assistenza primaria per integrare la rete degli studi medici convenzionati e garantire l’assistenza di base nelle seguenti sedi e orari:

– Sede Spoke di Cicagna (via Pian mercato – già attiva dal 10 giugno)

Lunedì e giovedì, dalle ore 10.00 alle 13.00; mercoledì dalle 15.00 alle 18.00;

– Hub di Rapallo (Ospedale – attivo dal 17 giugno)

Giovedì e venerdì, dalle ore 15.00 alle 18.00; martedì dalle 10.00 alle 13.00;

Accesso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

I servizi sono gratuiti per i residenti in Liguria e a pagamento per i non residenti (20 euro da versare attraverso bollettario apposito).

• Attivazione dell’ambulatorio “Il Pediatra di Tutti” per minori fino a 14 anni, in collaborazione con la Croce Bianca Rapallese e la Croce Verde Chiavarese, aperto nelle seguenti sedi e orari:

– Hub di Sestri Levante (Ospedale), dal 29 giugno al 7 settembre 2024

Tutti i sabati, dalle ore 9.00 alle 13.00.

Accesso previa telefonata obbligatoria al numero 0185/371020, seguendo le istruzioni dell’Operatore.

Il servizio è gratuito per i residenti in Liguria e a pagamento per i non residenti (30 euro da versare attraverso lo Sportello dei pagamenti della Regione Liguria-Pago PA).

– Rapallo, Croce Bianca (piazza Cile, 5), dal 2 luglio al 31 agosto 2024

Giorni festivi e prefestivi, dalle ore 9.00 alle 19.00.

Servizio ambulatoriale gratuito salvo donazioni liberali alla Croce Bianca per progetti di beneficenza; servizio domiciliare a pagamento (40 euro).

– Chiavari, Croce Verde (Largo Casini, 10), dal 29 giugno al 1 settembre 2024

Giorni festivi e prefestivi, dalle ore 9.00 alle 19.00.

Servizio ambulatoriale gratuito per residenti e per turisti domiciliati nei territori dei Comuni aderenti; a pagamento per gli altri cittadini (30 euro); servizio domiciliare attivo solo nei Comuni aderenti a pagamento (40 euro).

• Potenziamento dell’attività ordinaria di Continuità Assistenziale nelle seguenti sedi e orari:

– Chiavari, Rapallo, Borzonasca, Cicagna, Rezzoaglio e Varese Ligure

Tutte le notti dalle ore 20.00 alle 8.00;

Giorni festivi e prefestivi dalle ore 8.00 alle 20.00

– Sestri Levante

Giorni festivi e prefestivi, 24 ore su 24.

Accesso tramite chiamata al numero 0185/371020. Servizio gratuito per i residenti in Liguria; per i non residenti visita ambulatoriale 20 euro, visita domiciliare 35 euro.

«Grazie all’unità mobile e alle attività svolte nelle Case di Comunità Hub e Spoke, si amplia la rete di servizi che permette di potenziare l’assistenza primaria sul territorio – aggiungono il Direttore Sociosanitario, Maria Elena Secchi, e il Direttore dei Distretti, Daniela Mortello – tutto ciò forti della collaborazione sempre più stretta con i Medici di Medicina Generale e di Continuità Assistenziale, i Pediatri e le Pubbliche Assistenze».

Insieme al progetto “Tigullio Salute Estate”, prende il via anche la nuova campagna di salute di prossimità Estate 2024. Questa volta, a bordo dell’unità mobile Gulliver saliranno gli Infermieri di Famiglia e Comunità (IFeC) e l’Assistente sociale, a cui potrà aggiungersi anche un tirocinante in Scienze Motorie dell’Università di Genova. Insieme faranno tappa nei Comuni di costa ed entroterra per eseguire gratuitamente e senza bisogno di prenotazione lo screening dl Diabete, rilevare i parametri vitali, dare informazioni sulla gestione delle ondate di calore e, più in generale, i servizi erogati dall’Asl 4. Inoltre – nella convinzione che il benessere non sia solo fisico, ma determinato anche dallo stato psicosociale e dai fattori socio-ambientali del contesto in cui si vive – grazie alla presenza dell’Assistente sociale, sarà possibile fornire informazioni e consulenze orientative anche ai caregiver e ai familiari dei soggetti fragili attraverso la somministrazione di specifici questionari, oltre a suggerimenti sui corretti stili di vita e sull’attività motoria.

Gli Operatori saranno presenti, dalle ore 10.00 alle 13.00, nelle seguenti tappe:

– 20 giugno, Ne

– 27 giugno, Borzonasca

– 4 luglio, Cicagna

– 11 luglio Varese Ligure

– 18 luglio, Rezzoaglio

– 25 luglio, Mezzanego

– 1agosto, Moneglia

– 8 agosto, Santa Margherita Ligure

– 22 agosto, Santo Stefano D’Aveto

– 30 agosto, Portofino.