Tentato omicidio a San Colombano, migliorano le condizioni dei coniugi: “Il peggio è passato”

Genova. Sono in lento miglioramento le condizioni di Angelo Imporzani, 62 anni, e Karin Dupres, di 65, massacrati con una roncola nella loro abitazione di frazione Celesia, a San Colombano Certenoli.

Secondo quanto riferito dalla direzione sanitaria del policlinico San Martino, i coniugi sono tornati a respirare spontaneamente e sono attualmente ricoverati presso la clinica neurochirurgica diretta da Gianluigi Zona. Entrambi sono sotto la supervisione del team di psicologi diretto da Gabriella Biffa.

L’uomo di 62 anni sarà a stretto giro trasferito presso il reparto di riabilitazione ospedaliera diretto da Francesco Ventura. La donna, di 65 anni, sarà invece sottoposta nuovamente ad intervento (il secondo) dall’equipe dei chirurgi della mano diretta da Stefania Briano. La prognosi resta riservata per entrambi.

“Siamo molto felici che il gioco di squadra e lo sforzo collettivo dei nostri professionisti abbia favorito il miglioramento delle condizioni dei due pazienti – sottolinea il direttore generale del San Martino Marco Prioli – che restano in prognosi riservata ma non vi è dubbio che il peggio sia ora alle spalle. Entrambi sono stati sottoposti ad interventi chirurgici lunghi, di oltre 12 ore l’uno, che hanno coinvolto decine di medici, infermieri e Oss confermando la capacità del San Martino di gestire i casi più complessi e le emergenze provenienti dal territorio con efficacia e precisione”.

Per il tentato omicidio è stato arrestato il 25enne Andrea Bandini, ex fidanzato della figlia dei coniugi dopo una relazione durata cinque anni, di cui non riusciva ad accettare la fine. Per lui, portato in carcere a Marassi, è stata disposta una perizia psichiatrica.